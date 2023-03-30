Исследование показало, что продукты для малышей содержат слишком много сахара или соли

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Девять из десяти продуктов питания для малышей не соответствуют международным стандартам.





Об этом говорится в новом отчете Cancer Council Victoria, который оценил 250 продуктов питания для грудничков и малышей и пришел к выводу, что две трети продуктов в супермаркетах Виктории не соответствуют нескольким рекомендациям по питанию Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения.





Рекомендации включают отсутствие сахара или подсластителей в продуктах питания для младенцев и малышей, а также менее 15 процентов энергии должно быть от общего количества сахаров.





Джейн Мартин, исполнительный директор Коалиции по борьбе с ожирением, говорит, что ее глубоко беспокоит то, что в настоящее время нет установок по натрию в продуктах питания для малышей.





«Худшим нарушителем были продукты для малышей, 9 из 10 не соответствовали этим рекомендациям. Основные пункты, вызывающие озабоченность, были связаны с натрием, сахаром и подсластителями в этих продуктах для младенцев и для детей младшего возраста. Сахара и подсластители были проблемой в обеих этих категориях. Таким образом, почти 90 процентов этих упакованных продуктов не соответствовали рекомендациям по сахару и подсластителям».





В рекомендациях ВОЗ рассматривается вопрос о том, превышает ли потребление калорий в пищевых продуктах для детей ясельного возраста количество, которое требуется для их возрастной категории.





Потребление продуктов с высокой калорийностью или чрезмерным содержанием сахара также оказывает долгосрочное воздействие на здоровье вплоть до взрослого возраста.





Доктор Кэтрин Флеминг читает лекции по общественному здравоохранению в Университете Западного Сиднея и имеет опыт работы в области детской диетологии.





«Особенно у маленьких детей, если имеет место высокое потребление того, что мы называем ультраобработанными продуктами, которые, как правило, представляют собой продукты с высоким содержанием сахара, жира и соли, и особенно сахарного компонента, это имеет корреляцию с ожирением, как в детстве, так и во взрослой жизни. И это еще одна действительно важная вещь, которую следует помнить: то, что дети едят будучи малышами, является основой для их здоровья в долгосрочной перспективе и также повлияет на их питание в будущем».





Доктор Флеминг говорит, что упаковка с простыми понятными данными играет ключевую роль в обеспечении правильного питания.





Она говорит, что важно не обвинять родителей в покупке продуктов питания с высокой степенью переработки, а также подчеркивает, что на упаковке должны быть предупреждения и понятная информация о питательном составе продукта.





Доктор Флеминг считает, что это особенно важно для семей из общин мигрантов, где английский может быть не родным языком, или для родителей с низким социально-экономическим статусом.





«Даже для хорошо образованного родителя достаточно сложно расшифровать, что находится на этих упаковках и как читать этикетки с питательными веществами. А также это несоответствия, которые были обнаружены в ходе исследования, что эти продукты недостаточно хорошо маркированы даже для родителей, которые грамотны в общем или грамотны в вопросах здоровья, поэтому представьте себе тех, у кого более низкий уровень грамотности или недостаток знаний о здоровом образе жизни. Эта маркировка и способ представления продуктов таким образом, словно они полезны для ребенка, должны быть исключены, и они должны быть приведены в соответствие с рекомендациями ВОЗ».





Наташа Пул — мама 3-летнего мальчика и 3-месячной девочки, которая часто покупает продукты питания для своих детей.





Она говорит, что результаты ее шокировали.





«Как мама, которая старается, чтобы у детей была лучшая еда в их ланчбоксах и в течение дня. Когда вы идете в супермаркет, то вы имеете определенный уровень доверия, входя в отдел для малышей, ожидая, что продукты, которые вы покупаете, полны питательных веществ и именно то, что нужно вашим малышам. Поэтому услышать результаты исследования, что на самом деле там лишь небольшой процент, соответствующий этим уровням содержания натрия и сахара, - это вызывает тревогу. Да, вы просто хотите делать правильные вещи для вашего ребенка и быть уверенными, что он получает то, что ему нужно, но если вы не можете комфортно пойти в супермаркет, это совсем не хорошо».





Г-жа Пул говорит, что упаковка представлена таким образом, чтобы убедить родителей, что продукты имеют такую же питательную ценность, что и фрукты и овощи.





«Вы видите эту упаковку, и вы знаете, иногда там изображения свеклы и шпината, и вы думаете, что это здорово, вы думаете: я куплю этот продукт, потому что это то, что нужно моему ребенку. Но на самом деле это такая маленькая, ничтожная доля для их рациона. Вы просто доверяете, потому что думаете, ну не стали же бы они продавать эти продукты малышам и семьям, если бы они на самом деле были совсем не полезны для их здоровья».





Существуют как краткосрочные, так и долгосрочные последствия для здоровья от употребления продуктов с высоким содержанием натрия и сахара, включая ожирение.





Г-жа Мартин говорит, что четверть детей в возрасте от 2 до 4 лет имеют вес выше здоровых показателей.





Она также объясняет, как воздействие таких высококалорийных сладких продуктов в юном возрасте может развить предрасположенность к нездоровому питанию во взрослом возрасте, что приводит к потенциально опасным для жизни заболеваниям, таким как рак или болезни сердца.





Г-жа Мартин говорит, что регулирование ингредиентов в питании для младенцев должно применяться и к продуктам питания для малышей первых лет жизни.





«Мы призываем распространить контроль содержания натрия на продукты для малышей. А также исходя из того, что многие из этих продуктов имеют столько подсластителей и сахара, что вызывает беспокойство, то должны быть лимиты и на количество сахара, которое может быть добавлено в эти продукты для наших самых маленьких потребителей».





Здоровое развитие детей возможно только при соблюдении более сбалансированной диеты, содержащей цельные продукты, такие как фрукты и овощи.





Объясняет Доктор Флеминг.





«Мы знаем, что нам нужно обеспечить детям правильное питание, а правильное питание означает, что это продукты с низким содержанием того, о чем мы только что говорили, низким содержанием сахара, низким содержанием соли и жиров. И да, определенно существует корреляция между тем, насколько хорошо ребенок может развиваться на всех этих элементах - так что вам нужно подумать о физической, умственной, эмоциональной стороне развития. И питание является ключом к этому».





Мама двоих детей, Наташа, призывает федеральное правительство ввести четкие правила в отношении пищевых продуктов для малышей.





«Очень трудно принимать эти решения и покупать эти продукты. Их заверения действительно сбивают с толку, очень трудно ожидать, что родители реально будут понимать, что они дают своим детям. У нас нет времени сидеть и читать каждую этикетку, когда мы покупаем продукты в магазине, особенно когда мы с детьми. Так что возможность просто доверять тому, что вы берете с полки, — это было бы здоров, и это даст возможность действительно предоставлять детям то, в чем они нуждаются. Да, именно этого нам бы хотелось».



