The Metropolitan Orchestra: "Первый большой концерт после этого непростого года"

Концерт состоится в эту субботу, 1 мая, в 7 вечера в Seymour Centre - Everest Theatre .





Наше прошлое интервью 2019 года с другой русскоязычной участницей коллектива Светланой Ярославской можно послушать здесь:

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В материале использован фрагмент Седьмой симфонии Бетховена в исполнении "The Metropolitan Orchestra" (запись 12 ноября, 2016 года).





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