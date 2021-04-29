The Metropolitan Orchestra: "Первый большой концерт после этого непростого года"

Концерт состоится в эту субботу, 1 мая, в 7 вечера в .
Наше прошлое интервью 2019 года с другой русскоязычной участницей коллектива Светланой Ярославской можно послушать здесь:
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"Русские ночи" скоро в Сиднее
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В материале использован фрагмент Седьмой симфонии Бетховена в исполнении "The Metropolitan Orchestra" (запись 12 ноября, 2016 года).
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