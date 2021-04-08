На субботнем 'Тотальном диктанте' состоится премьера фильма

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Координатор "Тотального диктанта" в Мельбурне Екатерина Артюхова рассказывает, что во время акции состоится премьера фильма по тексту диктанта, который в этом году написал Дмитрий Глуховский.

Из этого подкаста вы узнаете:

  • как принять участие в "Тотальном диктанте" 2021 года;
  • о премьере короткометражки по тексту Дмитрия Глуховского, которую участники акции увидят на полгода раньше всех остальных;
  • как текст сохраняют в секрете до мероприятия;
  • что самое веселое в "Тотальном диктанте";
  • как Екатерина готовится к чтению текста.
В этом году столицей "Тотального диктанта" станет Якутск, а всего он пройдет в более чем 800 населенных пунктах в 60 странах.

Принять участие в акции можно онлайн и оффлайн. Вот где проводится диктант в Австралии:

  • Аделаида, Свято-Николаевская русская школа по адресу 41-42 Greenhill Road, Wayville SA 5034;
  • Байрон-Бей, открытая площадка;
  • Мельбурн, Русский дом по адресу 118 Greeves St. Fitzroy;
  • Перт, Русская школа Западной Австралии по адресу 12a Elanora street Joondanna;
  • Сидней, по адресу 143 Lawson st., Redfern, NSW 2016.
Организаторы просят тех, кто хочет написать диктант, зарегистрироваться
на сайте мероприятия
- количество мест ограничено.

 

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