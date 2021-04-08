На субботнем 'Тотальном диктанте' состоится премьера фильма

Из этого подкаста вы узнаете:





как принять участие в "Тотальном диктанте" 2021 года;

о премьере короткометражки по тексту Дмитрия Глуховского, которую участники акции увидят на полгода раньше всех остальных;

как текст сохраняют в секрете до мероприятия;

что самое веселое в "Тотальном диктанте";

как Екатерина готовится к чтению текста.

В этом году столицей "Тотального диктанта" станет Якутск, а всего он пройдет в более чем 800 населенных пунктах в 60 странах.





Принять участие в акции можно онлайн и оффлайн. Вот где проводится диктант в Австралии:





Аделаида, Свято-Николаевская русская школа по адресу 41-42 Greenhill Road, Wayville SA 5034;

Байрон-Бей, открытая площадка;

Мельбурн, Русский дом по адресу 118 Greeves St. Fitzroy;

Перт, Русская школа Западной Австралии по адресу 12a Elanora street Joondanna;

Сидней, по адресу 143 Lawson st., Redfern, NSW 2016.

Организаторы просят тех, кто хочет написать диктант, зарегистрироваться на сайте мероприятия - количество мест ограничено.











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