На субботнем 'Тотальном диктанте' состоится премьера фильма

Из этого подкаста вы узнаете:
- как принять участие в "Тотальном диктанте" 2021 года;
- о премьере короткометражки по тексту Дмитрия Глуховского, которую участники акции увидят на полгода раньше всех остальных;
- как текст сохраняют в секрете до мероприятия;
- что самое веселое в "Тотальном диктанте";
- как Екатерина готовится к чтению текста.
В этом году столицей "Тотального диктанта" станет Якутск, а всего он пройдет в более чем 800 населенных пунктах в 60 странах.
Принять участие в акции можно онлайн и оффлайн. Вот где проводится диктант в Австралии:
- Аделаида, Свято-Николаевская русская школа по адресу 41-42 Greenhill Road, Wayville SA 5034;
- Байрон-Бей, открытая площадка;
- Мельбурн, Русский дом по адресу 118 Greeves St. Fitzroy;
- Перт, Русская школа Западной Австралии по адресу 12a Elanora street Joondanna;
- Сидней, по адресу 143 Lawson st., Redfern, NSW 2016.
Организаторы просят тех, кто хочет написать диктант, зарегистрироваться - количество мест ограничено.
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