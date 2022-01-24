Плюсы и минусы домашнего обучения

Карина и Марина ответили на вопросы и рассказали:

о том, как много времени и средств потребует домашняя форма обучения от родителей;

в чем отличие домашнего обучения от заочного;

как узнать, подойдет ли ребенку домашнее образование;

как правильно организовать день ребенка, который учится дома;