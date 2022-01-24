Плюсы и минусы домашнего обучения

Карина и Марина ответили на вопросы и рассказали:
Marina Makarova, Director of Pushkin Lyceum, coach and mentor Source: Photo by Marina Makarova
- о том, как много времени и средств потребует домашняя форма обучения от родителей;
- в чем отличие домашнего обучения от заочного;
- как узнать, подойдет ли ребенку домашнее образование;
- как правильно организовать день ребенка, который учится дома;
- и какие первые шаги необходимо сделать, если вы решили переводить ребёнка на домашнее обучение.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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