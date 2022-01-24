Плюсы и минусы домашнего обучения

Karina Bright

Source: Photo by Karina Bright

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Мама ученицы 3 класса Лизы, Карина Хутаева из Сиднея, поделилась своим опытом перехода на домашнее обучение. Психолог и педагог из Мельбурна Марина Макарова также дала свои рекомендации для родителей и детей, которые задумываются о домашнем обучении.

Marina Makarova
Marina Makarova, Director of Pushkin Lyceum, coach and mentor Source: Photo by Marina Makarova
Карина и Марина ответили на вопросы и рассказали: 

  • о том, как много времени и средств потребует домашняя форма обучения от родителей;
  • в чем отличие домашнего обучения от заочного;
  • как узнать, подойдет ли ребенку домашнее образование;
  • как правильно организовать день ребенка, который учится дома; 
  • и какие первые шаги необходимо сделать, если вы решили переводить ребёнка на домашнее обучение. 
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