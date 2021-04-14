Правда о тромбах, AstraZeneca и противозачаточных таблетках

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Если миллион женщин будут принимать противозачаточные таблетки в течение года, примерно у 500 из них образуется тромб.





В то время как количество тромбов, вызванных вакциной AstraZeneca, составляет примерно один на 250 000.





Такие данные предоставляет доктор Дженни Доуст, врач общей практики и клинический профессор-исследователь Университета Квинсленда.





«Если же женщина забеременеет, ее риск возрастает более чем показатель 500 из миллиона. Так что ваш риск образования тромбов на самом деле намного выше, когда вы беременны».





Она говорит, что, поскольку женщины принимают таблетки каждый день, риск образования тромбов из-за таблеток технически ниже, чем из-за вакцины.





Типы тромбов, которые могут быть вызваны таблеткой, отличаются от сгустков крови, вызванных вакциной.





Тромбоз - это наиболее распространенный тип сгустков крови, связанный с противозачаточными таблетками, который образуется в ногах, и риск смерти при нем невысокий.





"В то время как сгусток крови, связанный с вакциной AstraZeneca, является гораздо более серьезным типом. Это сгусток крови в мозгу, и при нем примерно 25% риск смерти. Я не думаю, что мы вообще должны сравнивать эти две вещи" .





Правительство приостановило применение вакцины AstraZeneca для лиц моложе 50 лет.





Заслуженный профессор общей практики Университета Квинсленда доктор Джефф Митчелл говорит, что риски для пожилых людей и для более молодых нельзя сравнивать.





"Если у вас высокий риск заражения COVID, тогда низкий риск образования тромба намного меньше риска от заражения COVID и тяжелого течения заболевания. Так что для пожилых людей нет никаких сомнений в том, что есть польза".





Он объясняет, что для молодых людей риск тяжелого течения COVID намного меньше.





И учитывая информацию об образовании тромбов, вы будете не столь охотно назначать им вакцину AstraZeneca.





Но, добавляет он, этот побочный эффект настолько редкий, что не наблюдался в ходе испытаний.





"Но при использовании миллионов доз начинают выявляться редкие явления, и, насколько мне известно, вакцина Pfizer не проявляет этого побочного эффекта".





Что касается таблеток для контрацепции, в последнее время стали высказываться опасения по поводу недостаточной информированности женщин о рисках, связанных с таблетками.





Д-р Доуст говорит, что перед тем, как женщина начинает принимать таблетки, нужно проанализировать все аспекты ее состояния здоровья, особенно с возрастом, когда риск образования тромбов повышается.





Она предлагает, чтобы женщины должны были периодически приходить на прием для получения нового рецепта на таблетки.





"Я думаю, что самое главное - убедиться, что у вас нет таких факторов риска, как предрасположенность к образованию тромбов. И также такие простые вещи - как проверка артериального давления и проверка других критериев здоровья женщины должны быть выполнены".





Кэт (имя героини изменено) говорит, что ей прописали гормональные таблетки, когда она обратилась с проблемой акне.





Однако ей не сказали ни о каких побочных эффектах...





"Многие мои друзья рассказывали, что у них были побочные эффекты, такие как набор веса или перепады настроения, и когда я узнала об этом, я решила немного поискать информацию в интернете. И там я нашла упомянутые побочные эффекты, а также об образовании тромбов".





Кэт была на плановом осмотре у оптометриста, когда они заметили, что у нее в глазу лопнул кровеносный сосуд.





Что, как ей сказали, могло быть побочным эффектом гормональных таблеток.





Кэт говорит. что когда пришла за обновлением рецепта, то снова никто не вел с ней никаких разговоров о таблетках и их возможных побочных эффектах.





"Я не думаю, что врачи общей практики и другие доктора в достаточной степени предоставляют информацию. Я уверена в этом, исходя из того, что я слышала от своих друзей и из своего личного опыта, мало информации о любых потенциальных побочных эффектах".



