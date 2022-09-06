США отказались признать Россию государством-спонсором терроризма. Почему?

SBS Russian (This week in Russia)

Source: SBS

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Власти США отказались признавать Россию государством-спонсором терроризма. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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