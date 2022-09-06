США отказались признать Россию государством-спонсором терроризма. Почему?Play03:11 Source: SBSGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (2.91MB) Власти США отказались признавать Россию государством-спонсором терроризма. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.Включайте радио в понедельник, четверг и субботу в 12.00 Мельбурн — 93.1fm, Сидней — 97.7fm, другие города — https://www.sbs.com.au/radio/listen-amfm-radio.Или подключайтесь к эфиру на нашем сайте и в приложении SBS Radio app - https://podfollow.com/sbs-russianShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод