Россия за неделю: Отношения с Украиной, прекращение голодовки Навального и "недружественные государства"

- Зеленский пригласил Путина в Донбасс и получил ответное приглашение в Москву;
- Навальный объявил о прекращении голодовки;
- Владимир Путин подписал Указ «О применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств»;
- Туроператоры готовы запустить чартерные рейсы в Египет из более чем 20-ти российских городов.
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