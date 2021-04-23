Россия за неделю: Отношения с Украиной, прекращение голодовки Навального и "недружественные государства"

SBS Russian (This week in Russia)

Source: SBS

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Обзор событий в России прошедшей недели:

  • Зеленский пригласил Путина в Донбасс и получил ответное приглашение в Москву;
  • Навальный объявил о прекращении голодовки;
  • Владимир Путин подписал Указ «О применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств»;
  • Туроператоры готовы запустить чартерные рейсы в Египет из более чем 20-ти российских городов.
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