Россия за неделю: статистика по COVID, неудавшийся день рождения Познера и голодовка Навального

Россия за неделю: статистика по COVID, неудавшийся день рождения Познера и голодовка НавальногоPlay06:10 Source: SBSGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.32MB) Обзор главных событий в России за прошедшую неделю.- Статистика по COVID-19 и вакцинации в России;- Испорченный день рождения Владимира Познера;- Голодовка Алексея Навального и освещение его пребывания в колонии официальными российскими СМИ.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод