Россия за неделю: статистика по COVID, неудавшийся день рождения Познера и голодовка Навального

SBS Russian (This week in Russia)

Source: SBS

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Обзор главных событий в России за прошедшую неделю.

- Статистика по COVID-19 и вакцинации в России;

- Испорченный день рождения Владимира Познера;

- Голодовка Алексея Навального и освещение его пребывания в колонии официальными российскими СМИ.

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