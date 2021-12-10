Россия за неделю: Переговоры президентов по Украине, Третья волна инфляции и Речь Муратова в Осло

SBS Russian (This week in Russia)

Source: SBS

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Обзор интересных новостей из России на этой неделе.

  • Байден поговорил с Путиным, Зеленским и другими европейскими лидерами по ситуации на украинской границе;
  • Первый вице-премьер Андрей Белоусов предупредил об "очевидной" третьей волне инфляции;
  • Путин прокомментировал дело о ликвидации "Мемориала";
  • Нобелевскую премию мира за 2021 год вручили в Осло журналистам Муратову и Ресса Цюрих.
Слушайте также наше интервью с Дмитрием Муратовым, которое мы записали сразу после того, как стало известно о вручении ему Нобелевской премии:
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Дмитрий Муратов: «Нобелевская премия — это не результат, а начало»

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 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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