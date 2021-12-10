Россия за неделю: Переговоры президентов по Украине, Третья волна инфляции и Речь Муратова в Осло

Байден поговорил с Путиным, Зеленским и другими европейскими лидерами по ситуации на украинской границе;

Первый вице-премьер Андрей Белоусов предупредил об "очевидной" третьей волне инфляции;

Путин прокомментировал дело о ликвидации "Мемориала";

Нобелевскую премию мира за 2021 год вручили в Осло журналистам Муратову и Ресса Цюрих.

Слушайте также наше интервью с Дмитрием Муратовым, которое мы записали сразу после того, как стало известно о вручении ему Нобелевской премии:

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