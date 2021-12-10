Россия за неделю: Переговоры президентов по Украине, Третья волна инфляции и Речь Муратова в Осло

- Байден поговорил с Путиным, Зеленским и другими европейскими лидерами по ситуации на украинской границе;
- Первый вице-премьер Андрей Белоусов предупредил об "очевидной" третьей волне инфляции;
- Путин прокомментировал дело о ликвидации "Мемориала";
- Нобелевскую премию мира за 2021 год вручили в Осло журналистам Муратову и Ресса Цюрих.
Слушайте также наше интервью с Дмитрием Муратовым, которое мы записали сразу после того, как стало известно о вручении ему Нобелевской премии:
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
Читайте нас в или подпишитесь на наши подкасты .