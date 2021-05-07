Россия за неделю: иноагенты, Навальный и "Евровидение"

SBS Russian (This week in Russia)

Source: SBS

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Что обсуждали в российских СМИ на этой неделе:

  • Владимир Путин подписал закон о штрафах за распространение информации СМИ, признанных иностранными агентами, без указания на то, что они иноагенты;
  • Amnesty International снова признала Алексея Навального узником совести;
  • Манижа прилетит на "Евровидение" 8 мая.
Вы знали, что SBS Russian можно слушать в любом приложении для подкастов?

Перейдите 
по этой ссылке
, чтобы подписаться на нас и узнавать первыми о новых сегментах:

ежедневных новостных выпусках, интервью, репортажах!

Слушайте также:

[node_list uuid="e4684999-86fa-4b94-92e2-ebddedb11b55"]

Share

Latest podcast episodes

Artist Irina Iris

SBS Russian program — Live 16.10.2023

Artist Irina Iris

Программа SBS Russian — эфир от 16.10.2023

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 16.10.2023

People stand outside a mosque destroyed in an Israeli air strike in Khan Younis, Gaza Strip

США пытаются предотвратить расширение конфликта на Ближнем Востоке