Россия за неделю: иноагенты, Навальный и "Евровидение"

- Владимир Путин подписал закон о штрафах за распространение информации СМИ, признанных иностранными агентами, без указания на то, что они иноагенты;
- Amnesty International снова признала Алексея Навального узником совести;
- Манижа прилетит на "Евровидение" 8 мая.
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