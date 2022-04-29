Люди с собаками-поводырями рассказывают о случаях дискриминации

ТРАНСКРИПТ. Аудио доступно в плеере наверху страницы.





Для жительницы Сиднея Лиз Уилер главным компаньоном и помощником в повседеневной жизни на протяжении последних семи лет является ее собака Поппи.





Между ними за эти годы сформировалась особая связь.





Г-жа Уилер говорит, что Поппи помогла ей сохранить независимость, несмотря на инвалидность по зрению.





«Когда я начала терять зрение и до того, как у меня появилась Поппи, я очень переживала; На самом деле я не выходила из дома почти два года. Простые вещи, которые люди считают само собой разумеющимися, были для меня очень, очень трудными. Собака изменила мою жизнь. Я намного более независима, уверена в себе и счастлива, когда Поппи рядом со мной и служит моими глазами».





Но, по словам г-жи Уиллер, она входит в одну треть людей, использующих собак-поводырей по всей Австралии, которые за последние двенадцать месяцев столкнулись с дискриминацией или отказом в обслуживании из-за своей собаки.





«У меня была запись на прием, и я хотела воспользоваться услугами частного транспорта ride-share, чтобы добраться до дома. И водитель сказал мне, что он приехал, и он говорил со мной по телефону все это время, сказал, что он меня видит и машина прямо передо мной, и я пошла к этой машине, но это оказалась не она. И ведь он это знал, что это не та машина, и сделал это со мной еще два раза, пока какой-то прохожий не помог мне - он взял мой телефон, посмотрел и сказал, что этот человек вообще не здесь».





Информация получена из опроса, проведенного организацией «Собаки-поводыри Австралии» (Guide Dogs Australia).





Бывший комиссар по борьбе с дискриминацией людей, живущих с инвалидностью, Грэм Иннес говорит, что такая ситуация особенно опасна для женщин.





«Это может привести к огромному чувству беспомощности и может быть опасным. Мне известны ситуации, когда женщинам отказывали в размещении в отеле, который они уже забронировали, и они оказывались в крайне небезопасной ситуации».





Две пятых респондентов, участвовавших в опросе организации Guide Dogs Australia, говорят, что им пришлось изменить свои привычные способы поездок после инцидента с отказом, из-за которого они не чувствовали себя в безопасности.





Четверть респондентов заявили, что инцидент с отказом стал причиной того, что они меньше выходят из дома или вообще перестали это делать.

Райан Джонс — инструктор по обучению собак-поводырей.





Он говорит, что такие последствия особенно огорчают.





«Это полная противоположность тому, что должна делать собака-поводырь. Собака как раз должны давать эту независимость и свободу, а вот такие случаи с отказами могут иметь очень негативное влияние на людей, которые полагаются на собаку-поводыря. Вообще это незаконно, собакам-поводырям и их хозяевам разрешено приходить в любое место, куда разрешено всем остальным людям».





Г-н Иннес говорит, что ключом к предотвращению подобных инцидентов является повышение осведомленности.





«Все дело в том, чтобы изменить взгляды людей и сделать так, чтобы все больше и больше людей в обществе понимали, что собаки-поводыри и собаки-помощники не являются просто домашними животными, они позволяют многим из нас перемещаться по городу и что отказ в доступе в любой ресторан является нарушением закона, как и в любой отель, такси, Uber… да что бы это ни было».









