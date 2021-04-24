Историческое путешествие: ANZAC Day

Историческое путешествие: ANZAC DayPlay08:46ANZAC Day Parade Source: Flickr/edwin.11 CC BY-SA 2.0Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (16.06MB) 25 апреля Екатерина Данова вспоминает историю Anzac Day.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод