Украинские ЛГБТК+ под российской оккупацией. История четвертая

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Participants of the WarsawPride and KyivPride parade hold flags of Ukraine (C) and the Rainbow Flag during a march through the streets of Warsaw, Poland, on June 25, 2022. Source: AFP / WOJTEK RADWANSKI/AFP via Getty Images

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В преддверии World Pride 2023 в Сиднее мы собрали для вас несколько историй представителей украинского сообщества ЛГБТК+. В четвертом эпизоде — история Варчаски из Крыма.

БЕСПЛАТНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В АВСТРАЛИИ
  • Lifeline — круглосуточная психологическая помощь — 13 11 14
  • Beyond Blue — в случае суицидальных мыслей — 1300 22 4636
  • QLife — психологическая помощь для квир-людей — 1800 184 527
SBS Russian благодарит берлинское сообщество русскоязычных ЛГБТК+ людей
Quarteera
. У Quarteera есть свой
русскоязычный подкаст «Квир-беседы»
. Подкаст рассказывает истории квир-людей из Украины, Беларуси и России, вынужденных бежать от войны или от политических репрессий.

Напоминаем вам, что в военное время невозможно оперативно проверить достоверность информации.
Предыдущие эпизоды серии

Украинские ЛГБТК+ в оккупированных Россией территориях. История первая

Украинские ЛГБТК+ под российской оккупацией. История вторая

Украинские ЛГБТК+ под российской оккупацией. История третья

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программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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