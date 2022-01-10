Вьетнамские мигранты в Финляндии делают кроссовки из кофе

ТРАНСКРИПТ





Ежегодно во всем мире на свалку отправляется около шести миллионов тонн использованной кофейной гущи.





Когда кофе распадается, он производит метан, мощный парниковый газ, который значительно влияет на глобальное потепление.

Два вьетнамских мигранта, приехавшие в Финляндию, возможно, самую зависимую от кофе нацию в мире, нашли решение.





"Кроссовки из кофе. Да, да, это безумие, мы знаем. Но подождите, сначала небольшая предыстория. В Rens мы провели последние два года в поисках идеального материала для кроссовок, и после бесконечных испытаний и прототипирования мы наконец его нашли. Мы любим кофе, но мы также знаем, что за эту любовь приходится платить..."





Так звучит рекламный ролик, снятый для проекта по сбору средств на Kickstarter для хельсинкской обувной фирмы Rens, в нем говорится, что фирма разработала водонепроницаемые кроссовки из кофейных отходов и переработанных пластиковых бутылок.





Это попытка уменьшить воздействие на окружающую среду кофейной гущи, которая при разложении выделяет метан, мощный парниковый газ, который в значительной степени способствует глобальному потеплению.

Джесси Тран — соучредитель и CEO компании.





"Когда мы начинали, мы реально поняли, что фактически только пять процентов отходов кофе в мире перерабатываются. А отходы кофе, будучи биологическими отходами, на самом деле производят много метана, который оказывает в 32 раза больший эффект, чем парниковый газ CO2. Так мы просто продлеваем жизненный цикл".





Как говорит этот мигрант из Вьетнама, неудивительно, что финская компания производит обувь из кофейной гущи: Финляндия выпивает больше кофе на душу населения, чем любая другая страна в мире.





По его словам, пара обуви Rens Original первого поколения содержит около 300 граммов кофейных отходов, что эквивалентно 21 чашке кофе.





"Итак, после того, как вы выпили кофе и выбросили кофейную гущу, после того - как вы его купили и выбросили, - мы реально взяли его и смешали с переработанными пластиковыми гранулами, сделанными из использованных бутылок из-под воды".

Мы создали нечто под названием кофейная полиэфирная пряжа. И бОльшая часть верха нашей обуви сделана из кофейной полиэфирной пряжи.

А подошва обуви изготовлена ​​из натурального каучука.





Г-н Тран говорит, что кофейные отходы поступают из крупной азиатской сети. Обувь производятся на фабрике во Вьетнаме, одном из крупнейших мировых производителей кофе.





Придумав эту идею в июле 2017 года, соучредители запустили онлайн-кампанию по сбору средств на краудфандинговом сайте KickStarter в июне 2019 года.





За сутки они собрали более полумиллиона долларов от более чем 5000 спонсоров.





Еще один сбор в августе прошлого года принес 350 000 долларов на производство версии кроссовок второго поколения под названием Nomad «Кочевник» - со шнурками, также сделанными из кофейных отходов и переработанного пластика.





Правда, стоят кофейные кроссовки недешево - порядка 150 австралийских долларов.





В будущем компания хочет занять и другие ниши на рынке спортивной одежды, сделанной из материалов, в основе которых лежат отходы.











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