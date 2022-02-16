Опрос: Какие стереотипы о русских в Австралии?Play07:19 Source: AAP Image/Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via APGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.41MB) Слушатели SBS Russian о разных стереотипах о русских, с которыми они встречались в Австралии.Слушайте также:READ MOREОпрос: Австралийское и советское детствоREAD MOREОпрос: Каким было ваше первое жилье в Австралии?Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод