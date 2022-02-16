Опрос: Какие стереотипы о русских в Австралии?

Russian President Vladimir Putin looks at a photographer in a taiga forest in Russia's Siberian region

Source: AAP Image/Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

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Слушатели SBS Russian о разных стереотипах о русских, с которыми они встречались в Австралии.

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