Война в Украине: пожар на АЭС и закон о фейках

Война в Украине: пожар на АЭС и закон о фейкахPlay07:19 Source: SBS RussianGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.39MB) Главное о том, что происходило за последние сутки в России, Украине и США в связи с вторжением российской армии в Украину.READ MOREОльга из Брисбена летит в Польшу помогать незрячим беженцам из Украины"Надеюсь, кто-нибудь поделится с ней своей едой"ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод