Из журналиста - в повара: как Катерина Аржаная поменяла профессию

Katerina Arzhanaya

Source: Supplied by Katya Arzhanaya

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Ежегодно 20 октября свой профессиональный праздник отмечают повара и кулинары всего мира. Накануне мы пообщались с поваром из Сиднея - Катериной Аржаной.

Международная дата была учреждена в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Эта организация сегодня насчитывает 8 миллионов членов — представителей поварской профессии из разных стран!

В интервью Катерина рассказала о своем пути в профессию: как она поменяла профессию журналиста на кулинара. А еще вы узнаете: 

  • В каких известных ресторанах Австралии работать интереснее и сложнее всего;
  • Какую кухню предпочитает сама Катерина и какой ресторан она бы открыла в Австралии;
  • Сколько работают и получают повара в Сиднее;
и многое другое. 
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