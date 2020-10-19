Из журналиста - в повара: как Катерина Аржаная поменяла профессию

Международная дата была учреждена в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Эта организация сегодня насчитывает 8 миллионов членов — представителей поварской профессии из разных стран!
В интервью Катерина рассказала о своем пути в профессию: как она поменяла профессию журналиста на кулинара. А еще вы узнаете:
- В каких известных ресторанах Австралии работать интереснее и сложнее всего;
- Какую кухню предпочитает сама Катерина и какой ресторан она бы открыла в Австралии;
- Сколько работают и получают повара в Сиднее;
и многое другое.