Из журналиста - в повара: как Катерина Аржаная поменяла профессию

Международная дата была учреждена в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Эта организация сегодня насчитывает 8 миллионов членов — представителей поварской профессии из разных стран!





В интервью Катерина рассказала о своем пути в профессию: как она поменяла профессию журналиста на кулинара. А еще вы узнаете:





В каких известных ресторанах Австралии работать интереснее и сложнее всего;

Какую кухню предпочитает сама Катерина и какой ресторан она бы открыла в Австралии;

Сколько работают и получают повара в Сиднее;

и многое другое.

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