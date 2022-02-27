"Мы против войны" на разных языках. Митинг в Мельбурне сегодня

Rally in support of Ukraine, Melbourne, 27.02.22

Source: Vladimir TSYSKIN

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Репортаж с митинга в поддержку Украины и против войны, который сегодня прошел в центре Мельбурна.

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