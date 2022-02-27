"Мы против войны" на разных языках. Митинг в Мельбурне сегодня

"Мы против войны" на разных языках. Митинг в Мельбурне сегодняPlay17:01 Source: Vladimir TSYSKINGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.08MB) Репортаж с митинга в поддержку Украины и против войны, который сегодня прошел в центре Мельбурна.Слушайте также:Мрачный день, мрачные лица: митинг в поддержку Украины прошел в Сиднее на Мартин плейсСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод