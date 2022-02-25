Мрачный день, мрачные лица: митинг в поддержку Украины прошел в Сиднее на Мартин плейс

Мрачный день, мрачные лица: митинг в поддержку Украины прошел в Сиднее на Мартин плейсPlay12:14 Source: SBS RussianGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (22.42MB) Репортаж с митинга в поддержку Украины, который сегодня проходил в Сиднее. Source: SBS RussianREAD MOREСотни участников антивоенных протестов задержаны в России - очевидцы Source: SBS RussianREAD MOREКак Австралия помогает гражданам Украины получить визы? Source: SBS RussianREAD MOREМнение эксперта: "Путин будет усаживать марионеточное правительство в Харькове или в Киеве" Source: SBS RussianСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод