Мрачный день, мрачные лица: митинг в поддержку Украины прошел в Сиднее на Мартин плейс

Rally in support of Ukraine, Sydney, 25.02.22

Source: SBS Russian

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Репортаж с митинга в поддержку Украины, который сегодня проходил в Сиднее.

Rally in support of Ukraine, Sydney, 25.02.22
Source: SBS Russian
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Rally in support of Ukraine, Sydney, 25.02.22
Source: SBS Russian
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Rally in support of Ukraine, Sydney, 25.02.22
Source: SBS Russian
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Rally in support of Ukraine, Sydney, 25.02.22
Source: SBS Russian
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