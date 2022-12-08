"Мы смогли создать фонд, который отправляет в Украину 100% полученных средств"

Фонд был основан четырьмя австралийцами - Алексом Винокуром, Анатолием Кириевским, Виктором Германом и Владом Белановским, в разное время переехавшими в Сидней из Киева.
Интервью в студии SBS с Анатолием Кириевским Photo Credit: SBS Russian
За несколько месяцев фонду удалось собрать почти 400 тысяч австралийских долларов, на которые они закупили машины скорой помощи, медикаменты, организовали питание в освобожденных городах и сейчас планируют запустить реабилитационный центр в Украине для людей, которым ампутировали конечности.
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