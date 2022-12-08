SBS на русском языке

"Мы смогли создать фонд, который отправляет в Украину 100% полученных средств"

SBS на русском языке

IMG_8340.jpeg

Anatoly Kirievsky, founding member of The United Ukraine Appeal Photo credit: SBS Russian

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 8 December 2022 at 3:52pm
By Victoria Stankeeva
Source: SBS
Available in other languages

Интервью с одним из учередителей благотворительного фонда United Ukraine Appeal Анатолием Кириевским.

Published 8 December 2022 at 3:52pm
By Victoria Stankeeva
Source: SBS
Available in other languages
Фонд
United Ukraine Appeal
был основан четырьмя австралийцами - Алексом Винокуром, Анатолием Кириевским, Виктором Германом и Владом Белановским, в разное время переехавшими в Сидней из Киева.

IMG_8343.jpeg
Интервью в студии SBS с Анатолием Кириевским Photo Credit: SBS Russian

За несколько месяцев фонду удалось собрать почти 400 тысяч австралийских долларов, на которые они закупили машины скорой помощи, медикаменты, организовали питание в освобожденных городах и сейчас планируют запустить реабилитационный центр в Украине для людей, которым ампутировали конечности.

Слушайте также:

Галия Фасхутдинова: "Одинокие пожилые люди оказались заблокированы в своих квартирах в Украине"

Программист из Google проводит экскурсии для детей из Украины в Сиднее

Региональная программа для вынужденных переселенцев из Украины

Голоса людей Украины

Пианино для Насти. В местном сообществе собрали деньги на новый инструмент для девушки, приехавшей из Украины

Share

Latest podcast episodes

Artist Irina Iris

Программа SBS Russian — Эфир от 08.12.2022

News Bulletin Russian

Новости SBS на русском языке — 08.12.2022

Sandler Football.jpg

ЧМ по футболу 2022: комментирует Леонид Сандлер

Santa Claus Riding a Motorised Esky Cooler on the Beach

#10 Ку-ку, кукабара! Новый год