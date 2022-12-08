"Мы смогли создать фонд, который отправляет в Украину 100% полученных средств"

Фонд United Ukraine Appeal был основан четырьмя австралийцами - Алексом Винокуром, Анатолием Кириевским, Виктором Германом и Владом Белановским, в разное время переехавшими в Сидней из Киева.





Интервью в студии SBS с Анатолием Кириевским Photo Credit: SBS Russian

