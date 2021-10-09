Что делать, если испортились сексуальные отношения?

Если вы хотите задать вопрос в нашей постоянной рубрике "Вопрос психологу" и получить ответ на него в эфире, присылайте его на почту: russian.program@sbs.com.au Свой вопрос можно задать анонимно.





Оветы на вопросы в нашей рубрике носят рекомендательный характер и не являются безоговорочным руководством к действию. Если вам необходима личная помощь психолога или психотерапевта, обязательно обратитесь напрямую за консультацией к специалисту.







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