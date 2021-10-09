Что делать, если испортились сексуальные отношения?

Olga Koronovskay

Source: Photo by Olga Koronovskaia

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В нашей рубрике "Вопрос к психологу" психотерапевт из Канберры Ольга Короновская отвечает на анонимный вопрос: «У нас с мужем за последний год сильно испортились сексуальные отношения. Все время некогда, уставшие. Не до этого. Мы ещё молодые и это очень странно. Что посоветуете, как вернуть то, что было, какие шаги можно мне предпринять?»

Если вы хотите задать вопрос в нашей постоянной рубрике "Вопрос психологу"  и получить ответ на него в эфире, присылайте его на почту: 
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 Свой вопрос можно задать анонимно.

Оветы на вопросы в нашей рубрике носят рекомендательный характер и не являются безоговорочным руководством к действию. Если вам необходима личная помощь психолога или психотерапевта, обязательно обратитесь напрямую за консультацией к специалисту.
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