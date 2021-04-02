Может ли жадный человек измениться?

Business man

Source: "Business Man" by lhuiz is licensed under CC BY-NC 2.0

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В рубрике вопрос к психологу психотерапевт из Канберры Ольга Короновская ответила на анонимный вопрос о жадности, присланный нашими радиослушателями.

Вопрос: «У меня жадный муж. Мы в браке уже несколько лет, сначала я не замечала его жадность, потом думала, что это пройдет, но сейчас понимаю, что ничего не меняется, а становится только хуже. Сейчас я не завишу от мужа материально, но с ужасом представляю, во что превратится моя жизнь, если мы решим родить ребенка и мне нужно будет уйти с работы. Скажите, может ли жадный человек измениться?»

Если вы хотите задать вопрос в нашей постоянной рубрике "Вопрос психологу"  и получить ответ на него в эфире, присылайте его на почту:
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Свой вопрос можно задать анонимно. Хочу обратить ваше внимание на то, что ответы на вопросы в нашей рубрике носят рекомендательный характер и не являются безоговорочным руководством к действию. Если вам необходима личная помощь психолога или психотерапевта, обязательно обратитесь напрямую за консультацией к специалисту.

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