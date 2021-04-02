Вопрос: «У меня жадный муж. Мы в браке уже несколько лет, сначала я не замечала его жадность, потом думала, что это пройдет, но сейчас понимаю, что ничего не меняется, а становится только хуже. Сейчас я не завишу от мужа материально, но с ужасом представляю, во что превратится моя жизнь, если мы решим родить ребенка и мне нужно будет уйти с работы. Скажите, может ли жадный человек измениться?»





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