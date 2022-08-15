Что такое защитные ордера при домашнем насилии и как они работают?

((ТРАНСКРИПТ))





Постановления, выдаваемые по следам домашнего насилия, назваются по-разному в разных штататх и территориях: они известны как "Domestic Violence Orders" в Квинсленде, ACT и Северной территории; "Intervention Orders" в Виктории и Южной Австралии; "Apprehended Domestic Violence Orders" в Новом Южном Уэльсе; "Family Violence Orders" в Тасмании; и "Family Violence Restraining Orders" в Западной Австралии.





Но несмотря на разные названия, все они преследуют одну важную цель: защитить людей, пострадавших от домашнего или семейного насилия, от дальнейшей угрозы, запугивания или преследований.





Наташа МакГроу - адвокат Женской юридической службы Квинсленда.





Она говорит, что хотя знаки того, что человеку может потребоваться постановление о домашнем насилии, зависят от конкретных обстоятельств, есть одна общая черта.





«Если что-то заставляет вас чувствовать страх, дискомфорт или беспокойство, или вам все время хочется осмотреться или вы беспокоитесь о своих детях, то я думаю, что это, вероятно, хороший знак того, что вам нужно действовать».





Как и его название, процесс получения охранного ордера зависит от того, в каком штате или территории вы находитесь.





Джакоба Браш - президент Юридического совета Австралии.





Она говорит, что есть два основных способа начать этот процесс.





"Обычный способ, это когда либо соседи вызовут полицию, либо вы можете позвонить в полицию, и они оценят ситуацию, и могут принять решение об AVO или DVO от вашего имени. Или вы можете сами пойти в суд, заполнить заявление, или многое из этого можно сделать в электронном виде, и вы можете подать частное заявление".





Эксперты считают, что тем, кто хочет подать частное заявление, лучше сначала обратиться за советом в службу поддержки при домашнем и семейном насилии, чтобы убедиться, что это самый безопасный способ действий.





Мишель Моррис - исполнительный директор мультикультурного центра против насилия в семье "inTouch", который работает с женщинами из числа мигрантов и беженцев.





«Как мы действуем с женщиной, которая приходит и ищет поддержки, - мы садимся, мы выслушаем ее историю, мы дадим ей время, чтобы рассказать о том, что с ней случилось. А затем наши профессионалы оценивают, каковы ее точки риска, а также работают с ней, чтобы она была в большей безопасности. Таким образом, intervention order (о вмешательстве) - это один из тех инструментов, которые мы можем использовать при оценке ее риска, рассуждая так: «Если у нее есть рапоряжение о вмешательстве, поможет ли это повысить ее безопасность? И если мы в этом уверены и она в этом уверена, то мы будем работать вместе, чтобы получить это постановление о вмешательстве».







По ее словам, около 40% клиентов "inTouch" уже имеют на руках временное постановление о вмешательстве, когда они обращаются за поддержкой в центр.





"Кроме того, еще около 10% обращаются к нам, и у них нет постановления о вмешательстве, но мы определяем, когда мы работаем с ними над их целями и их историей, нужно ли им получить его".





Когда дело доходит до подачи частного заявления на постановление о насилии в семье (domestic violence order), есть ряд доказательств, которые могут быть представлены в его поддержку.





Наташа МакГроу говорит, что это может включать фотографии любых телесных повреждений или повреждения имущества.





"Если у вас есть скриншоты текстовых сообщений; оскорбительные текстовые сообщения или сообщения с угрозами, это тоже свидетельство. Что касается финансовых или экономических угроз, вы можете просто показать, что деньги были сняты со счетов и потрачены на то, на что они не должны были, или что вы сами не контролируете свои финансы".





Томас Споу - судебный адвокат юридической помощи в Новом Южном Уэльсе.





Он говорит, что каждое постановление о вмешательстве будет включать условия того, как должен вести себя обвиняемый.





"Это может быть то, что они не должны оскорблять, приставать, преследовать кого-либо, они не должны портить их собственность. Это может означать, что они не могут пойти в определенное место, например, они не могут прийти в дом подзащитного лица или что они не могут пойти к ним на работу или в их учебное заведение".





Наташа МакГроу говорит, что после подачи заявки на выдачу постановления - человек, против которого оно выдается, имеет возможность явиться в суд и либо согласиться с ним, либо оспорить его.





Она говорит, что если это будет оспорено, то дело дойдет до полного судебного разбирательства.





"Именно здесь обе стороны должны будут собрать все свои доказательства вместе, все свои материалы и доказательства, вызвать свидетелей, и, в конечном итоге, стороны получат возможность подвергнуть друг друга перекрестному допросу, а затем судья сделает выводы в конце дня. Но даже тогда все сводится к тому, кто больше всего нуждается в защите, и необходимо ли и желательно ли в данных обстоятельствах выдать постановление? Так что в большинстве случаев, если найдены какие-то следы домашнего насилия, судья в любом случае выдаст его".





Томас Споу говорит, что изменения, внесенные в 2017 году, означают, что большинство судебных приказов о защите от домашнего насилия признаются и подлежат исполнению во всех штатах и территориях.





"Так что, если я получу AVO в Новом Южном Уэльсе, например, в целом, это будет применяться и в Виктории. Подобное применение AVO между штатами может быть действительно важным, особенно для людей, которые путешествуют, или для людей, которые живут в, так называемых, приграничных сообществах ".





Если доказано, что правонарушитель не соблюдал условия постановления, он может быть оштрафован или заключен в тюрьму.





Но Томас Споу говорит, что это работает в качестве сдерживающего фактора не в каждой ситуации.





"В отношении определенных типов нарушений ордер - это не то, что их остановит. Если человек собирается на самом деле прибегнуть к насилию, то тот факт, что он также нарушает один из этих приказов, может и не сыграть никакой роли."





Наташа МакГроу говорит, что хотя DVO не гарантируют безопасность людей от преступников, они по-прежнему являются важным инструментом.





"Если это тот случай, когда, возможно, они просто перешагнули черту, или все лишь сейчас накалилось, потому что отношения подходят к концу, а это не их обычное поведение, на них, это, возможно, подействует, и постанвления будут работать в этом случае".





Мишель Моррис говорит, что приказы о вмешательстве служат еще одной важной цели для некоторых женщин, с которыми работают в inTouch.





"Часто, если вы на спонсорской визе и подвергаетесь насилию в семье, у вас появится возможность, что Министерство внутренних дел или правительство признает, что вы находитесь в законных отношениях, и что вы, находясь здесь на законных основаниях, переживаете насилие в семье. И вы можете поменять эту спонсируемую визу на постоянную визу; это единственная ситуация. Для многих наших клиентов свидетельством для правительства того, что человек переживает насилие в семье, будет постановление о вмешательстве, потому что они признают это, если полиция или суд признали, что эта женщина испытала насилие в семье".





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