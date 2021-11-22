Законопроект о религиозной дискриминации: как он отразится на австралийцах?

Почему понадобился такой законопроект?





Когда в 2017 году австралийцы проголосовали за легализацию однополых браков, среди религиозных лидеров, политиков и активистов возникла обеспокоенность тем, что однополые браки противоречат их религиозным убеждениям. Некоторые выразили обеспокоенность тем, что по мере того, как государственные учреждения, такие как церкви, школы и работодатели, адаптировались к новым реалиям, их способность исповедовать свою религию и свободно выражать убеждения оказалась под угрозой.





Из-за этих обсуждений тогдашний премьер-министр Малкольм Тернбулл поручил провести анализ религиозной "свободы" в Австралии - его возглавил Филип Раддок, долгое время работавший министром в правительстве Говарда.





Отчет The Report of Religious Freedom Review был выпущен в декабре 2018 года, уже при Скотте Моррисоне. Было установлено, что австралийский закон должен лучше защищать и поддерживать «свободу религии».





В ответ на отчет федеральное правительство приняло законодательный пакет о свободе религии, который включал законопроект о религиозной дискриминации и последующие поправки к нему, а также и законопроект о поправке в законодательство в области прав человека (в части свободы вероисповедания).





Правительство провело два раунда общественных консультаций по законопроекту, а генеральный прокурор Микаэлия Кэш теперь выступает консультантом по третьей итерации законопроекта, в которой изначально предложенные меры подверглись изменениям.





Что именно предлагает законопроект?





Закон о религиозной дискриминации направлен на запрещение дискриминации в общественных местах (таких как рабочие места, школы, клубы и медицинские учреждения) на основании религиозных убеждений или деятельности, в том числе если человек не придерживается каких-либо религиозных убеждений.





Как понимает SBS News, правительство удалило ключевую часть законов, относящихся к так называемой «статье Фолау». Эта мера обеспечила бы юридическую защиту от увольнения из-за выражения религиозных убеждений.





Название "Статья Фолау" появилось после того, как регбиста Исраэля Фолау уволили в 2019 году из-за поста в Instagram, осуждающего «пьяных» и «гомосексуалистов» и предупреждающего, что «их ждет ад».





Ожидается, что в пересмотренном законопроекте останется отдельное положение, которое предполагает, что, хотя законы потенциально позволяют работодателю расторгнуть контракт с работником, его не смогут лишить права работать на другие компании и организации.





Разрешат ли врачам отказываться делать аборты по религиозным соображениям?





Правительство также исключило из законопроекта меры, которые позволяли бы медицинским работникам отказываться от проведения лечения по религиозным соображениям.





Изначально в законопроекте говорилось, что врачи, медсестры, акушерки и фармацевты должны иметь право отказывать в лечении пациентам по религиозным мотивам.





Однако медицинские эксперты указали на то, что эта мера может иметь негативные последствия для абортов, вопросов контрацепции и здравоохранения в целом.





Высказывались опасения, что это может особенно повлиять на молодых женщин в небольших городах, где может быть только одна аптека или врач. И в случае отказа от лечения по соображениям религии это вынудило бы женщин искать помощи в другом месте.





Кроме того, исходя из этого пункта, медицинские работники потенциально могли отказаться назначать гормональное лечение при смене пола или даже лечить людей с инвалидностью, которое включает работу со стволовыми клетками.





А что с приемом на работу в церковную школу?





В законопроекте будет сохранено положение, дающее религиозным учреждениям право учитывать религию человека при приеме на работу.





Религиозные больницы и учреждения по уходу за пожилыми людьми смогут нанимать людей определенной религии, чтобы «они могли сохранять свой религиозный дух в процессе принятия кадровых решений».











Еще один пункт относится к правилам поведения на рабочих местах. Считается, что существующие антидискриминационные законы не защищают австралийцев от дискриминации по религиозному принципу, буть то комментарии в адрес сотрудника или дресс-код.





Законопроект также предусматривает создание нового офиса Уполномоченного по вопросам свободы вероисповедания в Комиссии по правам человека Австралии.



