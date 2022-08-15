В каких городах Австралии в 2023 году пройдет Чемпионат мира по футболу среди женщин?

NSW Premier Gladys Berejiklian at the announcement of the Womens World Cup host cities

NSW Premier Gladys Berejiklian at the announcement of the Womens World Cup host cities Source: SBS

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Международная федерация футбола FIFA назвала города, в которых пройдет чемпионат мира по футболу среди женщин в 2023 году. Турнир, который будет организован совместно Австралией и Новой Зеландией, станет крупнейшим спортивным событием, проводимым в регионе со времени Олимпийских игр в Сиднее.

((ТРАНСКРИПТ))

Еще больше двух лет до этого события, но основы для грандиозного международного зрелища уже заложены.

Впервые чемпионат мира будет разделен между двумя разными конфедерациями.

И это первый раз, когда в женском турнире участвуют 32 команды - вместо 24.

Это также обеспечит экономический рост для каждого из принимающих государств и городов как раз тогда, когда в этом, возможно, еще не было большей необходимости.

Премьер Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян объясняет, почему.

Это хорошо согласуется с нашей стратегией, направленной на выход из COVID, наш штат и наша нация остаются в авангарде проведения крупных мероприятий, крупных глобальных событий и в женском спорте - я большая поклонница Matildas, и я знаю Реми, которая с нетерпением ждет возможности собрать команду и сыграть в 2023 году, и это то позитивное для всех нас, что предвкушаешь”.

Реми, о которой говорит г-жа Береджиклян, - это играющая за Сиднейский ФК Реми Симсен.

Для женского футбола это будет просто потрясающе, и будут продемонстрированы лучшие таланты в мире прямо здесь, у нас, и это так восхитительно, да и для женского спорта в целом это просто будет способствовать улучшению уровня игры и развитию женского спорта.”

Брисбен, Сидней, Мельбурн, Аделаида и Перт будут проводить матчи. А в Новой Зеландии были выбраны Окленд, Гамильтон, Веллингтон и Данидин.

Окленд примет первую игру турнира, но для такого города, как Данидин, просто быть выбранным - это большая удача.

Аарон Хокинс, мэр Данидина, говорит, что возможность выйти на мировую арену - это прекрасный шанс для города получить немного внимания, уделяемого Чемпионату мира.

“Это, безусловно, крупнейшее событие, которое мы когда-либо принимали здесь, в Данидине, с точки зрения международного охвата спортивной аудитории. И это будет огромная возможность для этого города выйти на мировую арену”.

Размер и охват турнира сделают его одним из крупнейших спортивных событий, когда-либо проводившихся в южном полушарии.

Джеймс Джонсон, исполнительный директор Football Australia, говорит, что к тому времени, когда 20 августа на Олимпийском стадионе в Сиднее состоится финал, огромная часть населения мира примет участие в турнире.

Когда мы подойдем к этому моменту, мы знаем, что более миллиарда человек следят за чемпионатом мира по футболу среди женщин, который проходит у нас. Мы также верим, что это будет крупнейшее спортивное событие в стране после Олимпийских игр 2000 года в Сиднее, и мы также считаем, что это будет крупнейший женский чемпионат мира в истории нашего кодекса”.

Лонсестон не был выбран, равно как и Ньюкасл, в то время как в Новой Зеландии в список счастливчиков не попал Крайстчерч.

Для Южной Австралии наследие турнира будет большим. Правительство штата выделило 45 миллионов долларов на модернизацию стадиона Hindmarsh Stadium после того, как стадион в Аделаиде попал в шорт-лист FIFA.

Клуб A-League «Аделаида Юнайтед» будет прямым бенефициаром этих инвестиций, и директор клуба Брюс Джите говорит, что это уже не может не радовать, но мероприятие - это нечто более глобальное с точки зрения не материальных вещей. 

Из того, что останется после, есть, конечно, объекты инфраструктуры, но это также о самом факте участия, о вдохновении, а еще передача от поколения поколению историй и воспоминаний, которые покажут женщинам, девочкам и мальчикам, что они должны следовать за своей мечтой”.

По мнению руководства Football Australia, у турнира есть все шансы войти в историю. Снова говорит Джеймс Джонсон:

“Вместе с футбольной организацией Новой Зеландии, вместе с FIFA при нашей огромной поддержке со стороны правительства и наших федераций-членов, таких как Football New South Wale, мы искренне верим, что проведем лучший женский чемпионат мира всех времен”.

Пятинедельный турнир стартует в Окленде в июле 2023 года.

 

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