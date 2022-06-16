Почему люди в Австралии поддерживают действия российского правительства?

Russian loyalists gather to support Russia’s attack on Ukraine, outside the Russian Consulate in Sydney, Saturday, February 26, 2022. Ukrainian Australians want more action from the federal government after Russian President Vladimir Putin launched a mili

Russian loyalists gather to support Russia’s attack on Ukraine, outside the Russian Consulate in Sydney, Saturday, February 26, 2022. Source: AAP Image/Bianca De Marchi

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В интересах баланса и для того, чтобы отразить все взгляды русскоязычного сообщества Австралии, мы подготовили интервью с Еленой Бондарчук. В России Елена окончила Новосибирский университет по специальности «Статистика» и работала по специальности. После переезда в Австралию она работает техником на заводе. Елена поддерживает деятельность российского правительства в Украине. SBS не удалось независимо проверить через авторитетные источники какие-либо утверждения, сделанные в этом интервью.

Основываясь на авторитетных источниках, включая официальную позицию правительства Австралии и Офиса Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, SBS определяет события в Украине как вторжение российских войск и использует термин «война».
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