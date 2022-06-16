Основываясь на авторитетных источниках, включая официальную позицию правительства Австралии и Офиса Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, SBS определяет события в Украине как вторжение российских войск и использует термин «война».
Почему люди в Австралии поддерживают действия российского правительства?
Russian loyalists gather to support Russia’s attack on Ukraine, outside the Russian Consulate in Sydney, Saturday, February 26, 2022. Source: AAP Image/Bianca De Marchi
В интересах баланса и для того, чтобы отразить все взгляды русскоязычного сообщества Австралии, мы подготовили интервью с Еленой Бондарчук. В России Елена окончила Новосибирский университет по специальности «Статистика» и работала по специальности. После переезда в Австралию она работает техником на заводе. Елена поддерживает деятельность российского правительства в Украине. SBS не удалось независимо проверить через авторитетные источники какие-либо утверждения, сделанные в этом интервью.
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