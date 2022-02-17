Рабочие в Бельгии теперь могут запросить четырехдневную рабочую неделю. Должна ли Австралия последовать этому примеру?Play06:52Work-life balance in Australia has been thrown into disarray for many employees due to COVID-19. Source: Getty Images/E+Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.59MB) После того, как пандемия COVID-19 привела к большей гибкости в плане рабочих графиков, в Австралии звучат призывы рассмотреть вопрос о четырехдневной рабочей неделе.ТЕКСТОВАЯ ВЕРСИЯ ЗДЕСЬ:Рабочие в Бельгии теперь могут запросить четырехдневную рабочую неделю. Должна ли Австралия ввести такую же норму?Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод