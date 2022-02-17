Рабочие в Бельгии теперь могут запросить четырехдневную рабочую неделю. Должна ли Австралия последовать этому примеру?

Work-life balance in Australia has been thrown into disarray for many employees due to COVID-19.

Work-life balance in Australia has been thrown into disarray for many employees due to COVID-19. Source: Getty Images/E+

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

После того, как пандемия COVID-19 привела к большей гибкости в плане рабочих графиков, в Австралии звучат призывы рассмотреть вопрос о четырехдневной рабочей неделе.

ТЕКСТОВАЯ ВЕРСИЯ ЗДЕСЬ:

Рабочие в Бельгии теперь могут запросить четырехдневную рабочую неделю. Должна ли Австралия ввести такую же норму?

Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

Читайте нас в 
Facebook 
или подпишитесь на наши подкасты 
по этой ссылке
.

Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод