"Как в хорошую машину мы не будем заливать плохой бензин, так и в свое тело нельзя впускать вредную пищу", считают супруги Мосины

Anton and Alyona Mosin, founders of Hatha Yoga Space 2

Anton and Alyona Mosin, founders of Hatha Yoga Space Source: Submitted by Alyona Mosin

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Основатели студии "Hatha Yoga Space" в Сиднее Антон и Алена Мосины ответили на актуальные вопросы о вегетарианстве и поделились своими рецептами приготовления простых вегетарианских блюд.

Alyona and Anton Mosin
Source: Supplied
Из второй части интервью с Антоном и Аленой вы узнаете:

  • Почему перед едой обязательно нужно съедать яблоко;
  • Почему нельзя употреблять чеснок каждый день; 
  • Какой завтрак самый полезный;
  • Как часто можно есть протеиновые шарики;
и многое другое. 

Супруги поделились своим любимым рецептом салата с сырой свеклой. 

Ингредиенты:

  • 1 свекла,
  • 1 яблоко,
  • листья салата,
  • шпинат,
  • сок апельсина,
  • авокадо
  • и немного оливкового масла.  
  • Salad with beetroot
    Salad with beetroot Source: Supplied
Больше полезных рецептов вы найдете на Facebook страничке  супругов 
Hatha Yoga Space
ПЕРВУЮ ЧАСТЬ БЕСЕДЫ МОЖНО ПОСЛУШАТЬ ЗДЕСЬ:

Три мифа о вегетарианстве

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