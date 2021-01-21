"Как в хорошую машину мы не будем заливать плохой бензин, так и в свое тело нельзя впускать вредную пищу", считают супруги Мосины

Из второй части интервью с Антоном и Аленой вы узнаете:
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- Почему перед едой обязательно нужно съедать яблоко;
- Почему нельзя употреблять чеснок каждый день;
- Какой завтрак самый полезный;
- Как часто можно есть протеиновые шарики;
и многое другое.
Супруги поделились своим любимым рецептом салата с сырой свеклой.
Ингредиенты:
- 1 свекла,
- 1 яблоко,
- листья салата,
- шпинат,
- сок апельсина,
- авокадо
- и немного оливкового масла.
- Salad with beetroot Source: Supplied
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ПЕРВУЮ ЧАСТЬ БЕСЕДЫ МОЖНО ПОСЛУШАТЬ ЗДЕСЬ:
Три мифа о вегетарианстве