Юлия Еренкова: "Женщины пострадали от пандемии больше всего"

Yulia Erenkova

Source: Photo by Yulia Erenkova

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Интервью с Юлией Еренковой, организатором мероприятий для женщин-иммигранток в Сиднее. В начале июня Юлия организовала профессиональный семинар по освоению новых навыков в диджитал сфере для женщин, находящихся в Австралии в статусе беженца.

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