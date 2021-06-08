Юлия Еренкова: "Женщины пострадали от пандемии больше всего"Play09:45 Source: Photo by Yulia ErenkovaGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.88MB) Интервью с Юлией Еренковой, организатором мероприятий для женщин-иммигранток в Сиднее. В начале июня Юлия организовала профессиональный семинар по освоению новых навыков в диджитал сфере для женщин, находящихся в Австралии в статусе беженца.Слушайте также:"Уровень стресса при переезде в другую страну равен стрессу при потере близкого человека" Вы знали, что SBS Russian можно слушать в любом приложении для подкастов?Перейдите по этой ссылке, чтобы подписаться на нас и узнавать первыми о новых сегментах:ежедневных новостных выпусках, интервью, репортажах!ShareLatest podcast episodesПрограмма SBS Russian — эфир от 11.11.2023Обзор новостей недели SBS на русском языке — 11.11.2023Актриса Яна Зведенюк: «Благодаря настойчивости этих женщин у нас есть огромный массив русской литературы»Новости SBS на русском языке — 10.11.2023