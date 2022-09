ඔස්ට්‍රේලියාවේ කලින් කලට විවිධ scam වර්ග මතුවෙයි.





ඒ අනුව ඔස්ට්‍රේලියාවේ මේ වන විට පැතිරෙමින් යන නවතම scam එක ලෙස Linkt toll scam එක හෙවත් Linkt toll වංචාව වාර්තා වේ.





ඔස්ට්‍රේලියාවේ toll මාර්ගවල toll ගාස්තු එකතුකරන Linkt සමාගම එවන කෙටි පණිවිඩයක් ලෙස මෙම වංචාව පැමිණෙයි.





ක්‍රෙඩිට් කාඩ් තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා නොසැලකිලිමත් රියදුරන් රවටා ගැනීම මේ හරහා අදාළ වංචාකරුවන් උත්සහ කරයි.





මෙම වංචාසහගත කෙටි පණිවිඩ වර්ග කිහිපයකින් පැමිණෙන බවද වාර්තා වේ.





එක් කෙටි පණිවිඩයක මෙසේ සටහන් වී තිබුණි.





“LINKT: You have a toll trip on 28/08/2022 was not charged promptly [sic]. Please settle up payment, or you will receive a penalty notice”.





තවත් කෙටි පණිවිඩයක “upon inspection, you were found to have a $5.83 outstanding highway bill” ලෙස සටහන් වී තිබුණි.





එම වැකිවලට පහළින් වෙබ් අඩවියකට link එකක් ඇති නමුත් එය දැන් අක්‍රිය වී ඇත.





එහි ගෙවීමට අවශ්‍ය ඩොලර් 5.83 ක ගාස්තුවක් පිළිබඳ ලිඛිත දැනුම්දීමක් සටහන් විය.





ඔබ payment බොත්තම click කළ විට, එය ඔබව නම, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් අංකය, එහි කල් ඉකුත්වන දිනය සහ ආරක්ෂක අංකය වැනි විස්තර පිරවීමට වන සම්මත ගෙවීම් පිටුවකට ගෙන යයි.





සත්‍ය අත්දැකීමක්

එක්තරා පාරිභෝගිකයෙක් තමන් කළ දේ අවබෝධ කරගැනීමට පෙර ඔහුගේ තොරතුරු ඇතුළත් කිරීමට තරම් ඔහු අවාසනාවන්ත විය





"අදාළ ගනුදෙනු අතරතුර ඔවුන් එම ගනුදෙනුව වෙත බලය පැවරීම සඳහා මගේ දුරකථනයට කෙටි පණිවුඩයක් පවා යවා ඇති අතර, මම මෝඩ ලෙස එම විශේෂ කේතය තිරය මත ටයිප් කළා." යනුවෙන් ඔහු පැවසීය.









“මගේ වැරැද්දෙන් පසු මම මගේ මාස්ටර් කාඩ්පත අවලංගු කරන ලෙස ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සැපයුම්කරුට කතා කළෙමි. නමුත් දින දෙකකට පසුව මම මගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතේ තිබී Target Parramatta සහ Target Chatswood වෙතින් මා විසින් සිදු නොකළ ගනුදෙනු තුනක් සොයා ගත්තා, ඒවායේ මුළු වියදම $1,200." යනුවෙන් ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසුවේය.





ඔස්ට්‍රේලියානු පාරිභෝගික කොමිසමේ පණිවිඩය

මෙම වසරේ ජනවාරි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා කාලය තුළ Linkt වංචාව පිළිබඳ පැමිණිලි 2,000 ක් පමණ තම Scamwatch අංශයට ලැබී ඇති බව ඔස්ට්‍රේලියානු පාරිභෝගික කොමිසම Information Age වෙබ් අඩවියට දැනුම් දී ඇත.





එම වංචාවලින් ඒකාබද්ධව ඩොලර් 112,000 ක් අහිමි වී ඇති බව වාර්තා වේ.





Scamwatch වෙත පැමිණිලි නොකළ පාඩු ඉහත අගයට ඇතුළත් නොවන බවද ඔස්ට්‍රේලියානු පාරිභෝගික කොමිසම පවසා තිබේ.





අනපේක්ෂිත කෙටි පණිවිඩවල links ක්ලික් කිරීම ගැන සැලකිලිමත් වන ලෙසත්, අක්ෂර වින්‍යාස දෝෂ පිළිබඳව අවධානයෙන් සිටින ලෙසත් ඔස්ට්‍රේලියානු පාරිභෝගික කොමිසම මහජනතාවට සිහිපත් කරයි.