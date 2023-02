A un año de la invasión rusa, ucranianos en España confían en su resistencia: “nadie piensa rendirse”

Puntos destacados: El 24 de febrero de 2022 comenzó la invasión de las tropas rusas a Ucrania con la entrada de 190.000 soldados apostados en la frontera.

Según la ONU, hay ocho millones de refugiados ucranianos repartidos por Europa y otros países.

Refugiados ucranianos en España aseguran que su país nunca va a rendirse ante Rusia.

Hace un año, el presidente ruso, Vladimir Putin, declaró que una "operación militar especial" estaba comenzando en Ucrania.





Cuando unos 190.000 soldados se reunieron en la frontera de Ucrania el 24 de febrero de 2022, y comenzaron a sonar las bombas en el este del país, en el Dombás, se inició la mayor movilización de tropas desde la Segunda Guerra Mundial.





Desde que las fuerzas rusas entraron en el país, las Naciones Unidas estiman que han muerto más de 7.000 civiles ucranianos.



Según las últimas cifras del Ministerio de Defensa de Ucrania, más de 130.000 rusos han fallecido en combate.





El presidente de la Asamblea General de la ONU, Csaba Kőrösi, destacó el “año de desesperación, desplazamientos, destrucción y muerte de una magnitud nunca vista en Europa en décadas”.





Según la organización internacional, hay ocho millones de refugiados repartidos por Europa y otros países.





Se contabilizan además seis millones de desplazados internos, dos tercios de ellos mujeres y niños, con familias separadas que a menudo desconocen la suerte de sus seres queridos.





Por otro lado, millones de ucranianos se encuentran sin energía, agua ni calefacción en pleno invierno debido al ataque sistemático de las fuerzas rusas a las infraestructuras civiles.





Muchos de los refugiados se desplazaron a países de la Unión Europea. Según datos del ministerio de interior, España ha acogido a 168.000 ucranianos desde el comienzo de la crisis, la mayoría mujeres y niños, y la nación asegura ser el quinto país de la Unión Europea que más desplazados procedentes de Ucrania ha recibido en el último año.





Familias de ucranianos refugiados en Madrid, reciben ayuda de la asociación Voluntarios por Ucrania.



La ucraniana Natalia Bochan, residente desde hace años en España y cofundadora de la Asociación Voluntarios por Ucrania en Madrid, explicó a SBS Spanish que la ayuda de las autoridades españolas ha sido algo deficiente a lo largo de este año.





“Sí que se ha notado una reacción un poco lenta, se ha tardado en buscar alojamientos y en asignar ayudas”, dijo Bochan, quien a través de su organización ha dado apoyo a cerca de 700 familias.



Natalia Bochan con otras confundadoras de la asociación "Voluntarios por Ucrania" en Madrid. Tras muchos meses en España, algunas de estas personas lo que más buscan es apoyo emocional.





“Vienen a nuestro local a pasar unas horas con nosotros, con otros ucranianos… vemos que se está formando una comunidad, se ayudan unos a otros y vienen a buscar información”, explicó Natalia quien además está organizando talleres con los niños para que pasen tiempo juntos.





Niños ucranianos participan en Madrid en los talleres de la organización Voluntarios por Ucrania.

El drama de las familias separadas

Anastasia Vovk es una de las personas que huyó de Ucrania para refugiarse en España.





Ella salió de Kiev el nueve de marzo de 2022, al poco de iniciarse la invasión, y tomó uno de los trenes de evacuación que había organizado el gobierno de su país.





Su familia se quedó en Kiev y ella optó por instalarse como refugiada en Madrid y perseguir allí su suerte. Ahora está tratando de convalidar su título de doctora en obstetricia y ginecología mientras trabaja en un restaurante.





La refugiada ucraniana Anastasia Vovk, visitado frente al acueducto de Segovia en España



Aunque hace un balance positivo de su situación en España, donde ha hecho amistades y se siente segura, reconoce lo duro que le resulta estar lejos de su país.





“Lo más difícil es no tener a mi familia aquí, no tener a mis amigos, las noticias de la guerra porque no puedes quitártelo de la mente… tienes vida aquí, pero siempre con los pensamientos allí”, reconoció Anastasia.



Ella tuvo la oportunidad de visitar a los suyos en Kiev el pasado noviembre y allí vivió el impacto de volver a su ciudad en medio de la guerra.





“Lo más impactante es esa sensación cuando llegas a tu casa, a tu ciudad y las cosas ya no son como antes. Caen misiles, se apaga la luz, hay toque de queda…” relató. “También me impactó que hay gente que yo conocía que ya no están, están muertos, vecinos que se fueron con el ejército”.





Ante la pregunta de si su familia se plantea desplazarse con ella a España, Anastasia no lo ve posible.





“Hay gente que no está preparada para marcharse y empezar de cero, que no quiere dejar sus casas, sus edificios, sus amigos, su familia. Hay gente que no puede”, aseguró.





A pesar del largo y duro año que los ucranianos están viviendo dentro y fuera de su país, Natalia Bochan confía en la resistencia y la fuerza de sus connacionales.





“Ucrania como país y como nación ha sorprendido a todo el mundo, por el aguante y por la fuerza que tiene. Nadie se rinde, ni piensa rendirse, ni creo que eso ocurra nunca”.