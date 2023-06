Aldous Plascencia: el pintor mexicano que está deslumbrando al ámbito artístico de Australia

Aldous Plascencia ha sido descrito como un artista australiano nacido en México con una educación bicultural que lo introdujo a la mitología mística europea y a las ideas del folclor mexicano. Influencias que hoy en día inspiran sus obras geométricas de colores brillantes que incorporan ideas del arte surrealista y conceptos de la magia, alquimia, astrología y psicología.





A menudo, Plascencia también retrata imágenes de demonios como personajes centrales de sus obras con el propósito de representar el lado oscuro de la psique humana.



"Los demonios", del artista mexicano radicado en Australia, Aldous Plascencia. (image supplied A.P) “Básicamente se trata de transformar mediante la alquimia todo lo que tienes adentro, las sombras, o lo que no queremos. Así es cómo vivo mi vida… es la filosofía con la que me despierto”, explica el pintor mexicano en entrevista con SBS Spanish.





La alquimia es una antigua práctica científica y una disciplina filosófica que combina elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, la semiótica, el misticismo, el espiritualismo y el arte.



“Pinto lo que se me aparece en la cabeza y eso está basado en la alquimia, para poder transformar lo que te está comiendo por dentro así logras aceptarlo e incluirlo en tu vida, por eso digo que puedes transformar lo que venías huyendo, en oro”, agrega Plascencia.





El artista refleja su filosofía de la transformación en su segunda exhibición individual titulada Horn of Plenty, en la galería The Art Centre of Sydney . En esta ocasión el pintor mexicano utiliza el Cubo de Rubik como símbolo central de sus obras.





“¿Cuál es la razón? Pues me puse a investigar y encontré que [el cubo] está en el subconsciente colectivo de todo el mundo, no creo que nadie no lo conozca… Encontré que el creador del cubo le dio un simbolismo que era la arquitectura en la humanidad y la política, y eso lo encontré interesante”.



Obra de la exhibición, Horn of Plenty, de Aldous Plascencia. (image supplied A.P) A esta analogía, Aldous Plasencia le ha agregado su propio simbolismo.





“Cuando vemos [los colores del cubo] todos revueltos, para mí significa como el alma de las personas cuando vivimos en el mundo… cuando el cubo está con todos sus lados ordenados y los mismos colores, es cuando nacemos y somos almas limpias y puras”.



Mientras las personas van creciendo, "vamos absorbiendo prejuicios que nos van enseñando a tener miedo o a absorber ciertas creencias” y ahí es cuando “vamos viendo los cambios de colores del cubo”, agrega el artista.





“Después llega un momento en la vida donde hay algo que mueve el centro de tu ser, a algunas personas nos pasa a los 20, otras a los 30, otras a los 40, pero cuando te toca dices, ya no puedo con esto, ya no me llena comprar, no me llena tener mucho trabajo, no me llena esto o lo otro”.



Obra perteneciente a la exhibición Horn of Plenty. (image supplied A.P) Señala que en este punto clave de la vida “tienes que voltear todo para ver qué te está pasando por dentro”, explica.





“Y creo que en ese momento, cuando el cubo está más revuelto, es cuando empieza el trabajo interno, para tratar de regresar al centro, donde todos los colores del cubo son los mismos, ahí es cuando volvemos al comienzo [para jugar]”, afirma.



Sus inicios

Desde temprana edad, Aldous se rebeló contra su familia y su educación católica y abandonó México cuando era muy joven, justo después de terminar la escuela secundaria, para comenzar un viaje alrededor del mundo, primero en Montreal, donde aprendió francés y profundizó sus conocimientos sobre la cultura franco-canadiense.





Durante ese periodo, comenzó a aprender sobre el arte visual y después de vivir varios años en Londres y otras partes de Europa, Aldous regresó a México, con una visión y percepción de la vida mucho más amplia y un conocimiento más profundo de las artes.





Pasó tres años en México antes de decidir que se mudaría a uno de los países más lejanos de su tierra natal; Australia.



Exhibición, Horn of Plenty. (image supplied A.P) “Mi mamá y toda mi familia cree en el feng shui , por ejemplo, y todo lo que es energía. Vengo de una familia con una visión mística y pues creciendo en México también está el folclor y el Día de los Muertos. Es como que tenemos (los mexicanos) una conexión a ese tipo de espiritualidad y cuando me encontré solo (en Londres) necesitaba agarrarme de algo porque Londres es una ciudad tan grande, donde la gente es más individualista y yo tan joven [con 17 años], me agarré más de la espiritualidad… y ahí fue como empecé a desarrollar mi estilo de pintar”.





Poco después de llegar a Australia comenzó a estudiar diseño, pero manteniendo un enfoque en bellas artes y pintura, y desde que llegó ha tenido tres exhibiciones con otros artistas, y una exposición individual, titulada “Duality: A human experience”, donde abordó el proceso interno que para él significó emigrar, así como los demonios personales, que retrata en sus obras para representar a la soledad, el crecimiento personal, el autoconocimiento y la búsqueda de la espiritualidad.





Sus exhibiciones han sido bien recibidas por el público australiano y varios coleccionistas de arte han adquirido sus obras.





El artista mexicano admite que sintió profunda sorpresa cuando vio sus trabajos colgados junto a las obras de artistas de renombre australianos, en algunas de las casas que vistó.





"Fue una experiencia surrealista", admite.





La exhibición de Aldous Plascencia, Horn of Plenty se encuentra en la galería, The Art Centre of Sydney, Victoria Street, Darlinghurst.





La exhibición se puede apreciar todos los días a partir de las 10am hasta el 28 de junio. La entrada es completamente gratuita.



Escucha la entrevista completa con el artista mexicano, presionando el ícono de reproducción que se encuentra al principio de la página.