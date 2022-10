Ana en Australia: de ingeniera ambiental a youtuber

Ana María Londoño llegó a Australia hace 3 años de la mano de su prometido (hoy en día su esposo), con una visa de estudiante internacional.





Según comenta a SBS Spanish, durante la investigación previa a su viaje, la pareja encontró pocos videos sobre Canberra, la ciudad a donde llegarían. Desde entonces creció su inquietud por encontrar un medio para compartir sus experiencias y abrirle el camino informativo a quienes venían detrás.





Así nació “Ana en Australia”, el canal en Youtube que ya da sus pinitos con los primeros capítulos.





Ana María confiesa que hablar no es un problema para ella, incluso si es frente a la cámara que maneja su productor favorito, a quien ella llama “mi súper esposo”. Pero la tarea de crear el video ha sido retadora.





Me he enfrentado a muchas cosas que no tienen que ver con mi experiencia profesional.

Dice que le toma mucho tiempo la edición de los videos, porque no tenía nada de conocimiento previo. "Me he vuelto más ágil con el tiempo y me siento orgullosa de mí misma, porque estoy aprendiendo cosas de diseño de edición y ha sido bastante gratificante”.





Ana María es Ingeniera ambiental y adelanta una maestría en ciencias ambientales en Canberra. En su tiempo libre es voluntaria en varios proyectos relacionados con recursos ambientales.











Reconoce que ha entrado a un mundo competitivo en el que pululan los canales de información turística y vida en diferentes países, pero dice que aprende de cada uno de ellos y se respalda en su propia personalidad, para crear originalidad.





“La clave es ser original. Es lindo poder esperar que la gente que visita tu canal y ve tus videos sienta esa experiencia personal”, expresa con orgullo.





"Quiero que la gente sepa que yo también he pasado por todo el proceso por el que otros están pasando hoy como estudiantes, dice la ingeniera a SBS Spanish.





Sé lo difícil que es estar al otro lado del mundo y quiero poder brindarles esperanza y que sepan que todo el sacrificio que tienen que pasar, reamente vale la pena.

Y como la experiencia ha sido tan positiva, Ana María revela que tiene también en mente la creación de un nuevo canal en el que compartirá sus opiniones e información sobre los problemas ambientales que enfrenta el planeta.





