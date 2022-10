Artista hispana en Australia responde a insultos racistas con un mural

Mientras miles de personas marchaban en el mundo para protestar por la muerte del estadounidense George Floyd, asfixiado durante un arresto policial en Mineápolis, Francisca Carvajal, conocida artísticamente como Paradigma , vivía su propia historia de discriminación en Australia.





Su reacción ante los dos sucesos fue desarrollar un mural que llevara un mensaje positivo acerca del arcoíris étnico de los seres humanos.





Poco más de dos años atrás, Francisca y su pareja habían tomado la decisión de emigrar a Australia, en busca de mejores oportunidades para sus carreras profesionales. Justo en el momento en que, en su país natal, Chile, comenzaba la ebullición de un estallido social que dejaría decenas de muertos y miles de heridos.





“La sociedad civil chilena está despertando y está reclamando sus derechos”, dice con orgullo la artista de 32 años, quien además se alegra de haber salido a tiempo para evitar el devastador efecto de la pandemia por el COVID-19 en su país, que ha dejado cerca de 16 mil muertos y más de medio millón de personas infectadas en la nación austral.





Su nueva vida en Australia ha sido pintada de contrastes. “me he sentido muy bien acogida y recibida, y he encontrado muchos australianos que quieren ayudar y apoyarme”, confirma Carvajal, quien como muchos otros artistas ha debido valerse de diferentes trabajos como limpieza, cuidado de niños y clases de español, para subsistir.





Haciendo de todo un poco para llegar a la cima.

Pero como en la vida no todo es color de rosa, en Australia Francisca ha sido víctima de discriminación por su idioma materno.





“Una vez mi compañera de casa me insultó por estar hablando en español, en un lugar compartido, el comedor. Y eso me chocó mucho porque estando en tu país estás protegido de eso, porque en cierta forma todos somos iguales, pero a ella le molestó escucharme hablando en español y la alteró”, explica.





Y eso, contrastado con la noticia mundial de George Floyd, pensé, no puedo dejar esto así, tengo que darlo a conocer de alguna manera.

“Y esto es lo que he sentido desde que estoy en Australia", dice, "porque Australia es una plataforma para dar a conocer tu trabajo internacionalmente”.





All Colours Matter

La respuesta a las emociones del momento fue la creación de un mural que muestra un jardín colorido, en el que muchas manos representan las flores. “Y todas estas manos gigantes van tratando de acercarse al sol, igual que las plantas cuando florecen tratan de acercarse al sol”.





'All Colours Matter' mural. Source: Art by Paradigma





La idea nace sobre la discriminación y el racismo, explica la artista chilena. “Muchas veces a las personas se les juzga mucho por el color de su piel y esto me hizo pensar en este contraste del color de las plantas y las flores y el color de la piel de las personas.





Nosotros también como humanos tenemos ciertos contrastes que son interesantes

Francisca quiso darle un vuelco a la idea negativa que provoca la discriminación y quiso interpretarla como algo positivo. “Aquí más bien la idea está un poco escondida, porque se ve todo muy bello y quise darle un contraste más positivo”.





Para la muralista, la idea de visualizar su obra a gran escala es un desafío. “Cuando era joven, me daba vergüenza que las personas me vieran pintando. Ahora, 15 años después estoy en frente de esta gran muralla, no viendo a nadie, pero la gente me ve.





¡La visualización que puede llegar a tener un mural me encanta!

Con emoción en sus palabras, la artista dice que “pensar que la pared es fuerte, firme, grande y pensar que puedo de cierta manera “doblegarla” y darle un contenido, me hace sentir poderosa”.





Francisca Carvajal, Melbourne artist. Source: Alejandra Foncecilla





Francisca Carvajal habla con humildad de su obra artística y piensa que aún tiene mucho camino por recorrer como muralista y se prepara para las intensas horas de trabajo practicando yoga y entrenamiento funcional para mantener su cuerpo fuerte y poder responder al desafío.





En la entrevista con SBS español, Francisca Carvajal habló además de sus intervenciones artísticas con la comunidad en asuntos políticos y sociales relacionados con América Latina. “Todo lo que venga de Latinoamérica y de todos mis hermanos, porque me siento parte de todos ellos, no sólo chilena”.





La artista promete continuar planteando su paradigma y “tomar ideas diferentes y unirlas dentro de una visión personal. Mi visión de cómo quiero mostrar las cosas. Ese sello, ese Paradigma que quiero dar a conocer”.





Para escuchar la entrevista completa con la la artista Francisca Carvajal, presiona la foto al comienzo de esta página.





