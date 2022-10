Australia despide un año 2021 turbulento. Repasamos algunas de las noticias más destacadas del año.

By Noelia Blasco

Hoy, el último día del año 2021, Australia ha sobrepasado los 30.000 casos positivos por COVID-19. Un nuevo récord. Nos despedimos de esta manera de un año convulso, pero aunque el COVID-19 sigue más presente que nunca con la variante ómicron, la apertura de fronteras internacionales ha sido la gran esperanza para mucha gente y sin duda la mejor noticia del año. Repasamos las noticias más destacadas de este 2021.





El año comenzó con polémica entorno a la letra del himno nacional. El primer ministro aseguró que el cambio en la primera estrofa de "young and free" por "one and free" reflejaba mejor la historia indígena y multicultural de Australia.





De nuevo el día de Australia se recordaba como Día de la invasión por muchos manifestantes. En los premios al australiano/a del año se reconoció a un grupo de mujeres y el galardón recayó en Grace Tame, defensora de las víctimas de agresión sexual.





En febrero comenzó la vacunación contra el coronavirus con ciertas dudas sobre los posibles efectos secundarios. Graves delitos cometidos por personal militar estadounidense en Australia salieron a la luz.





Cierres de los estados y bloquos de fronteras fueron protagonistas durante el 2021, algo nunca visto con reacciones violentas por parte de manifestantes en las calles de Melbourne o Sidney. La dimisión de Gladys Berejiklian o el hallazgo de la pequeña Cleo Smith de 4 años, desaparecida durante 18 días fueron otras de las noticias del 2021.





Escucha el repaso de algunas de las noticias destacadas del año presionando sobre la imagen principal.