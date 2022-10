¿Cómo descubrir el pensamiento de la futura generación de líderes?... a través de una exposición de arte

By Carlos Colina

Basado en los resultados de su estudio " Understanding the next generation of leaders: Un estudio exploratorio de las construcciones de liderazgo durante la infancia ", Claudia se sumerge en una discusión casi que filosófica con alumnos de una escuela primaria en Melbourne.





La ‘Exposición de Líderes’ se nutre de más de 500 dibujos, que fueron creados en tiempos pre-pandémicos (2018) y pandémicos (2022) respondiendo a la pregunta ¿Qué es un líder?, por estudiantes de todos los grados, entre 5 y 12 años, de la Escuela Primaria Reservoir West.





Este trabajo está complementado por la narración hablada de los niños y un paisaje sonoro inspirado en los ambientes que influyen en estas ideas.





Claudia tiene más de 20 años de experiencia en la consultoría y el desarrollo de proyectos con niños y adolescentes de diversos orígenes en diversos entornos. Claudia es experta en investigación en entornos escolares, donde también imparte formación de desarrollo profesional para líderes del sector educativo. Anteriormente ha trabajado como investigadora en equipos multidisciplinarios en áreas de liderazgo, salud mental y gestión y como profesora de apoyo a la enseñanza para estudiantes de MBA y de pregrado.





En el pasado, ha trabajado con niños de Colombia, Australia, Italia y Afganistán y ha desarrollado proyectos creativos como estrategia para explorar su pensamiento y sus sentimientos sobre cuestiones y temas específicos. Estos programas se han desarrollado a través de medios eficaces como el dibujo, el teatro y la creación de objetos.





Entrevistada: Claudia Escobar





Escucha la entrevista haciendo clic en la image de portada.