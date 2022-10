“Las cosas que sé que son verdad”, una novela psicológica que quiere mover a las personas

By Esther Lozano

La novela “Las cosas que sé que son verdad” cuenta la historia de Belly, Amelia y Rafaela, tres generaciones de mujeres. Con sus historias, la autora invita a una reflexión sobre la felicidad, las relaciones, las pérdidas o el amor, entre otros temas.





Pilar explicó a SBS Spanish que las historias de las mujeres están ligadas por un secreto que el lector tendrá que desvelar.





“A través de esas historias todos nos vamos a sentir identificados” asegura la experta en desarrollo personal. “Es un libro para vivirlo y que habla de muchos temas”.





La autora busca que nadie quede impasible ante su libro y explica que su intención es que “mueva a las personas”.





“Que la gente, ría, llore pero que sobre todo, despierte y reflexione”.





López reconoce que el título es un poco controvertido.





“La gente me dice: La verdad no existe, y es cierto que es muy subjetiva, pero por eso son las cosas que para mí son verdad, y es lo que quiero compartir con el mundo”.





“Una de las cosas que he aprendido que son verdad es que no podemos juzgar a las personas por las decisiones que toman en su vida cuando nosotros no estamos “en sus zapatos”, asegura la autora.





López presenta su libro “Las cosas que sé que son verdad”, el 9 de marzo en Sídney.





Escucha la entrevista completa con Pilar López presionando la imagen principal.