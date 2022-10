COVID 19 Australia: Medidas para proteger la salud en el regreso al sitio laboral

"Creo que definitivamente me siento más segura en casa porque no hay tanta gente aquí, solo somos mi pareja y yo, y no tienes que preocuparte tanto por tocar una superficie que alguien más ha tocado o por tener suficiente espacio personal a tu alrededor.





"Obviamente, en el trabajo, es muy diferente porque hay mucha gente ", dijo Lana Bogunovich después de regresar a su sitio laboral tras la relajación de las restricciones por COVID-19.





Lana Bogunovich trabaja en un edificio de oficinas en el centro de Sídney. Ella explica que después de meses de trabajar desde casa, comenzó a sentir preocupación por el riesgo de infección en su camino al trabajo, y el peligro de contagio por compartir espacios con sus colegas.





Una nueva investigación realizada por Fantastic Services Group, un servicio de desinfección, saneamiento y limpieza, ha revelado que dos de cada cinco australianos están preocupados por la limpieza en su lugar de trabajo.





Al mismo tiempo, más de una cuarta parte comenzó a sufrir ansiedad por los gérmenes desde el inicio de la pandemia, y dos tercios no tocan superficies cuando están fuera de casa.





Rune Sovndahl, CEO de Fantastic Services Group, afirma que su investigación revela cómo las actitudes de los australianos hacia la limpieza han cambiado debido a la pandemia de COVID-19.





"Nuestra investigación muestra que el número de personas que sienten mucha ansiedad por tener que volver al trabajo es bastante elevado.





"Dos de cada cinco australianos están preocupados por la limpieza en el trabajo y casi una cuarta parte de los australianos sienten ansiedad.





"La gente está preocupada por salir y compartir espacios públicos a pesar de que terminó el confinamiento, y todos sabemos que la gente anteriormente no tenía miedo de salir en público ".





Lana Bogunovich señala que los desafíos generados por COVID-19 la forzaron a reevaluar lo que significa “un ambiente de trabajo seguro”.





"Un entorno de trabajo seguro durante COVID significa tener reglas estrictas, controlar cuántas personas tienen permiso para estar en la sala de reuniones en cualquier momento, tener amplio espacio personal a mi alrededor para no estar sentada al lado a otra persona, tener acceso a desinfectantes de manos, y tener toallitas sanitarias también, especialmente porque tenemos que compartir escritorios.





"También tener la máquina para tomar la temperatura de las personas cuando llegan Creo que eso también me ha dado un grado adicional de seguridad".





El director de SafeWork de New South Wales, Jim Kelly, sostiene que los principios del plan COVIDSafe pueden ayudar a controlar la ansiedad de una persona que regresa al sitio de trabajo.





"Es realmente importante que las empresas sigan manteniendo un plan COVIDSafe; que implica mantener la higiene de manos y garantizar que la gente se lave las manos con frecuencia para no contaminar las superficies que otros tocan.





"Mantener el distanciamiento físico, particularmente en espacios públicos con clientes, reportar síntomas y hacer un control físico tan pronto que se manifieste cualquier síntoma ".





Rune Sovndahl recomienda minimizar el contacto con superficies de alto tráfico, por ejemplo, manijas, grifos e interruptores de luz.





"Cuando hay una puerta que todos usan, quizás valga la pena invertir en una mecanismo para abrirla con los pies. Si estas zonas de alto tráfico se rediseñan a prueba de gérmenes, esto ayuda a las personas a volver a sus sitios de trabajo.





"Hay un par de cosas que hacen que las personas no solo se sientan seguras, sino que realmente estén seguras ".





Además de proporcionar al personal desinfectantes de manos, toallitas antibacterianas y escritorios socialmente distanciados, Sovndahl explica que muchos empleadores están invirtiendo en desinfección antiviral, también conocida como nebulización con microgotas de desinfectante o fogging.





"Tenemos un servicio llamado desinfección antiviral o fogging, que es un servicio de nebulización con gotas de desinfectante mediante un aerosol.





"El proceso ayuda a evaporar la solución antiviral para que entre en todas las grietas. Realizamos este proceso en los jardines de infantes para que sea seguro, y lo hacemos en las escuelas y guarderías. También es muy bueno para las oficinas, especialmente si tienen áreas de mucho tráfico ".





Debido a la respuesta efectiva de Australia contra COVID-19, el director de SafeWork, Jim Kelly, sostiene que los servicios de limpieza profunda como el denominado FOGGING no siempre son necesarios y que solo se deberían considerar cuando hay un brote del virus en un sitio laboral.





"Australia ha gestionado el riesgo de COVID-19 extremadamente bien. Por el momento, no hay necesidad de hacer nada fuera de lo común en lo que respecta la limpieza en los sitios laborales, a menos que haya un brote, pero asumiendo que el virus no ha entrado en el lugar de trabajo , no hay absolutamente ninguna razón por la que la empresa deba cambiar sus protocolos de limpieza normales ".





Para obtener más información sobre cómo minimizar el riesgo de exposición a COVID-19 en su lugar de trabajo, visite el sitio web de SafeWork Australia.





Para escuchar nuestra Guía para el Inmigrante presiona la imagen al comienzo de esta página.