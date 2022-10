La verdad en las relaciones familiares se pone en cuestión en la película uruguaya “Las toninas van al este”

By Esther Lozano

La película uruguaya “Las toninas van al este” presenta a Miguel Ángel García Mazziotti (Jorge Denevi), figura gay decadente de la farándula del Río de la Plata, cuando recibe la visita de su hija Virginia (Verónica Perrotta), con quien ha estado distanciado por años en Punta del Este, donde él vive.





Al principio rechaza abiertamente la visita de su hija, pero al enterarse de que va a ser abuelo se enternece y la actitud ante su hija cambia. Incluso comparten un fin de semana familiar, que también resulta bastante falso.





El padre miente para hacerle creer que su vida decadente no es tal, y ella pretende una vida de normalidad con una pareja en conflicto y un embarazo que no tiene claro si lo desea o no.





Advertisement

La protagonista de la cinta, Verónica Perrotta, quien es además codirectora y coguionista, explica a SBS Spanish que la película es un retrato sobre cómo “tendemos a la fabulación”, algo que según Perrotta, tiene que ver además con nuestro manejo de las redes sociales.





“Tiene que ver con inventarnos historias o vidas que nos gustaría más vivir, o creernos, en vez de creernos lo que nos toca vivir”, afirma la cineasta.





Perrota, que es responsable de otros guiones, como el de la exitosa “Flacas Vacas” apuesta por la tragicomedia en su trabajo porque para ella “es la mirada de todos los días, y ese humor entre una película y otra va cambiando. Es un lugar que me gusta”.





Escucha la entrevista completa presionando la imagen principal











Para ver las películas, haz clic AQUÍ





Para más información sobre el programa haz clic AQUÍ