Curiosidades de Australia | 26 septiembre 2023

Dreamtime, o como el mundo aborigen australiano se crea, renueva, y se rige

Se cree que los primeros habitantes en poblar Australia, los ancestros de los indígenas australianos, llegaron a esta isla-continente hace 65.000 años aproximadamente. Ellos elaboraron, o bien recibieron, según se crea, un conocimiento sobre el origen de lo creado y las reglas que rigen la realidad.





Esto se conoce como The Dreaming, el Dreamtime o el Tiempo del Sueño, y por estos términos se entiende, principalmente, la cosmovisión que estructura la cultura indígena australiana y otorga un sentido ordenado de la realidad, además de un marco para comprender e interpretar el mundo, y también el lugar de los seres humanos en ese mundo. Esta cosmovisión desempeña tres funciones principales en las culturas indígenas:





Explica y narra el origen de la creación: cómo surgió el universo y todo lo que hay en esta, es decir, actúa como una cosmogonía.



Proporciona un conjunto de planos y estructura para la realidad que es interpretable: todas las formas vivas fueron creadas a través del Sueño, es decir, funciona como una cosmovisión.



Establece un conjunto de normas o leyes para vivir, y desde ahí surgen las reglas para las relaciones sociales, las actividades económicas, los ritos y ceremonias religiosas, y el arte. Es decir, es también un código de reglas y leyes inherentes que subyacen a la realidad.



"The Dreaming" o "Tiempo del Sueño" son términos europeos, acuñados por antropólogos como Baldwin Spencer y Adolphus Elkin, y luego consolidado por el conocido antropólogo William H. Stanner, en su artículo de 1953 "The Dreaming". Sin embargo, hay que señalar que el concepto no tiene nada que ver con soñar, tal como lo entendemos en Occidente, aunque a veces los sueños puedan transmitir mensajes como el Tiempo del Sueño indígena. Diferentes grupos lingüísticos australianos utilizan sus propios términos para referirse a lo que los europeos llaman "El Soñar".





Hay que aclarar que el Tiempo del Sueño no es simplemente una mitología, obviamente así se puede definir si creemos que todo es una alegoría del mundo, pero para los indígenas australianos el Dreaming o Dreamtime es lo más real, porque es lo que crea, renueva y rige la existencia.





Petroglifo Ku-ring-gai Chase, vía Waratah Track, que representa a Baiame, el Dios Creador y Padre del Cielo en el Dreamtime de varios grupos lingüísticos aborígenes. Public Domain.



Se cree que Dreaming o Tiempo del Sueño viene del intento occidental de comprender el concepto de “alcheringa”, acuñado por el pueblo Aranda de Australia Central, el que, sin embargo, más que referirse a un ensueño o tiempo de ensoñación, se refiere a lo eterno o no creado. Aunque también podríamos definirlo como "el término aplicado al pasado lejano en donde surgen las primeras tradiciones de la tribu o el clan". Por otra parte, en la lengua aborigen del alto Arrernte, se refieren al Dreaming o Tiempo del Sueño como "altijirringa", que quiere decir “ver a Dios”.





Este es, obviamente, un concepto muy complejo de entender para otras culturas, pues refiere a un tiempo no necesariamente lineal, es decir, no histórico, que va desde el pasado al presente y se proyecta al futuro, sino más bien refiere a una eterna renovación y a una realidad cíclica, que se regenera constantemente en el rito y en las prácticas que le dan vida. Así como en el recuerdo que lo revive, como algo existente y presente. Y, además, este tiempo originario, pero siempre presente, está íntimamente ligado al concepto de espacio, pues funcionan como una constelación indivisible. El tiempo y el espacio se alteran y se nutren mutuamente, no ya en planos separados como en nuestra visión occidental de la física.





El Tiempo del Sueño reafirma la creencia de muchos grupos aborígenes que los aborígenes han estado en Australia, o en la tierra, desde el principio de los tiempos.









Durante el Tiempo del Sueño, - haciendo una síntesis de las diferentes creencias de los diferentes grupos lingüísticos, pueblos y clanes indígenas que vivieron en Australia -, se cree que los espíritus ancestrales surgieron desde la entraña de la tierra y bajaron del cielo para caminar sobre la tierra, donde crearon las formaciones geológicas, como ríos, montañas, bosques y desiertos. Estos fueron creados mientras los antepasados viajaban, cazaban y luchaba. Los espírituos ancestrales también crearon a todas las personas, a los animales y la vegetación que iba a formar parte de la tierra, y con esto también establecieron las pautas o reglas que debían seguir las vidas de los seres creados, para así mantener el equilibrio o la armonía de la existencia.





Fueron los espíritus ancestrales los que dieron a los aborígenes las tradiciones, costumbres y códigos de conducta, y que son la fuente de las canciones, arte, danzas, diseños, lenguas y rituales que constituyen la base de la expresión religiosa aborigen. Estos ancestros primordiales siguen "vivos" en el espíritu de los aborígenes australianos y en el espíritu de todo lo creado. Ahí laten y yacen como parte fundamental de una realidad que se está recreando y renovando constantemente.





Los espíritus ancestrales no son necesariamente dioses, y no controlan el mundo material a voluntad, más bien están integrados a la creación. Y si bien son figuras de proporciones heroicas y poseen habilidades sobrenaturales en algunos casos, no son dioses todopoderosos. Son más bien garantes del equilibrio y de la armonía del mundo. Una visión muy ecológica de la cual tenemos mucho que aprender.





En la actualidad, el "Dreaming" también se utiliza como término para designar un sistema de símbolos totémicos, de modo que un aborigen puede "poseer" un Dreaming específico, tal como el Dreaming del Canguro, el Dreaming del Tiburón, el Dreaming de la Hormiga de la Miel, el Dreaming del wombat, o cualquier combinación de Dreamings pertinentes a su territorio. Estos Dreamings particulares actúan como tótems y también como tabú, porque también dictaminan lo que no se puede hacer si no se quiere alterar el equilibrio del mundo.









En la cosmovisión del Dreamtime nadie existe como individuo aislado, pues toda la realidad está interconectada: los fenómenos climáticos, las formaciones geológicas, los animales, los hombres, y todos los antepasados. Nada se destruye, todo se transforma, como diría el químico francés Antoine de Lavoisier.





Algunos de los antepasados o seres espirituales que habitan en el Tiempo del Sueño se convierten en uno con partes del paisaje, como rocas o árboles. Los habitan y son habitados por ellos al mismo tiempo. El concepto de fuerza vital también se asocia a menudo con los lugares sagrados, y las ceremonias que se realizan en dichos lugares, pues son una recreación de los acontecimientos que crearon el lugar durante El Sueño. La ceremonia religiosa ayuda a la fuerza vital del lugar a permanecer activa y a seguir creando nueva vida: si no se realiza, no puede regenerarse la vida.





La Ensoñación o el Dreamtime precede a la vida del individuo, y sigue existiendo cuando la vida del individuo termina.





Las historias del Dreamtime varían en toda Australia dependiendo del pueblo indígena, el clan o el grupo lingüístico, y poseen diferencias significativas entre ellos sobre el mismo tema. Aunque también mantienen ciertos rasgos comunes.





El significado y la importancia de determinados lugares y criaturas están ligados a su origen en el Tiempo del Sueño, y ciertos lugares tienen una potencia o una Ensoñación particular. Todo un universo de significados muy complejo que subyace a nuestra realidad.





Wombats, el adorable "tanquecito" de Australia

En Curiosidades de Australia te contamos de uno de los marsupiales más queridos y también desconocidos.





Nos referimos a los wombats, un marsupial cuadrúpedo de patas cortas que puede llegar a medir hasta un metro de largo y que pesa entre 20 y 30 kilos. Viven solo en Australia, y habitan tanto en bosques como montañas y otros ambientes diferentes. Son animales muy adaptables al entorno.





Estos adorables animales herbívoros despiden biofluorescencia cuando se les ve bajo luz ultravioleta, y se cree que esta rareza está asociada a su actividad crepuscular o nocturna. Y a pesar de que son animales robustos, y parecen torpes, los wombats pueden correr a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, es decir, solo 7 kilómetros más lento que Usain Bolt, el récordman en 100 metros planos.





pequeño Wombat Credit: L.Champion



Estos animales aman cavar agujeros, y crean complejas redes de túneles. Estos túneles y agujeros los realizan con sus poderosas garras frontales y con sus dientes que nunca dejan de crecer. Son animales que comen grandes cantidades de alimento, pero tienen un sistema digestivo muy lento que mantiene la comida hasta 70 horas en su estómagos e intestinos. Y una cosa muy curiosa es que cuando expulsan el alimento como excremento sus heces tienen formas cúbicas, y se cree que lo hacen así para marcar territorio y que sus excrementos no rueden lejos desde donde ellos marcaron sus lugares.





Una de las formas que tienen los wombats para defenderse de los ataques es utilizando su trasero o cola, que están llenos de cartílago. Por ejemplo, cuando se sienten en peligro se meten en los agujeros que cavan y dejan solo su cola afuera y con ella pueden resistir arañazos y mordidas de otros animales, es decir, su trasero actúa como un escudo.





Los wombats están relacionados cercanamente con los koalas, pero tienen su bolsa marsupial invertida apuntando hacia su cola. Esto es para evitar lanzar tierra sobre sus crías cuando cavan agujeros. Otra cosa curiosa de estos animales es que un grupo de wombats, se les llama "wisdom" en inglés, o "sabiduría" en español.





Un wombat saliendo de un agujero cavado en la tierra. Source: AAP / AAP Image/David Mariuz



En el pasado existieron wombats gigantes del tamaño de un rinoceronte, llamados Diprotodon, y que alcanzaron a convivir con los primeros aborígenes que habitaron Australia en la última era glacial.



Taladro eléctrico, una herramienta australiana que facilita el trabajo

Este es un invento esencial para todas las personas que se dedican a la construcción o a las manualidades.





En 1889, dos ingenieros eléctricos australianos, Arthur James Arnot y William Blanch Brain, diseñaron el primer taladro eléctrico del mundo. Aunque el diseño original pesaba 75 kg.





Taladro eléctrico



Con conocimientos previos de electricidad, Arnot diseñó un gran taladro capaz de penetrar en el carbón y la roca, destinado sobre todo a la industria minera que en Australia estaba en gran auge en ese tiempo.





Su taladro era diferente de los actuales y mucho más grande y pesado. No obstante, este taladro se considera el prototipo original que llevó a otros inventores a crear el taladro eléctrico más pequeño que se utiliza ahora.





El taladro eléctrico es una gran invención fabricada en Australia que ha revolucionado la industria de la construcción y la minería, y ha hecho posible que las personas realicen trabajos duros sin realizar tanto esfuerzo.





