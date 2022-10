Destino: Australia |Ep 5| Ángel Calderón, de refugiado guatemalteco a exitoso académico

Ángel Calderón es uno de los aproximadamente 620 inmigrantes guatemaltecos que viven actualmente en Australia en una de las comunidades hispanas más pequeñas del país.





Guatemala abrió una embajada en Australia recién en 2014 por lo que hasta entonces los locales sabían muy poco sobre los países centroamericanos y sus habitantes.





“Yo vine acá hace treinta años, pues uno tenía que explicar dónde quedaba Guatemala”, recuerda Ángel en conversación con SBS Spanish.





Ángel Calderón, Melbourne, 1990. Source: Suppled by A. Calderón.





A pesar de su pequeña extensión territorial, Guatemala es actualmente el país más poblado de Centroamérica y junto con México y otras zonas de América central, es considerado la cuna de la civilización de los antiguos mayas, una de las culturas mesoamericanas precolombinas más avanzadas de Latino América, cuya historia es preservada en uno de los museos arqueológicos y etnológicos más importantes del mundo en la capital, Ciudad de Guatemala.





Pero de este majestuoso territorio de volcanes, selvas tropicales y antiguos sitios mayas huyeron decenas de miles de guatemaltecos buscando refugio de la prolongada y sangrienta guerra civil que golpeó al país por más de treinta años (1960-1996).





La Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR) estima que más de 45 000 guatemaltecos huyeron a México del conflicto armado en la década de 1980 en busca de asilo.





Ángel fue uno de ellos.





“Yo salí de Guatemala en 1983 (hacia México) cuando estábamos en el pico del conflicto armado y seis meses antes mi hermano desapareció... fue secuestrado por las fuerzas militares de Guatemala”, revela Ángel.





La familia de Ángel en Guatemala, con su hermano desparecido (izquierda). Source: Supplied by A. Calderón.





En esa época Ángel coordinaba protestas como dirigente estudiantil bajo la lupa de un régimen militar que no solo se llevó a su hermano, sino que también le negó la oportunidad de forjar un futuro pleno en su propio país.





“Durante la escuela secundaria yo fui líder estudiantil y organicé protestas y tomas de colegios y escuelas y sabía que tarde o temprano iba a tener que enfrentar un momento difícil en mi vida”, lamenta Ángel tras recordar que fue forzado a huir a México y luego a Panamá desde donde solicitó asilo en las embajadas de Australia y Canadá.





La primera en responder fue Australia y en 1985 Ángel llegó a Melbourne con una visa de refugiado.





Al principio, lo más importante era vivir en paz lejos de la inestabilidad política, económica y social que seguía castigando a Guatemala.





Ángel recuerda que en esos primeros años se “sentía como si estaba viviendo en el cielo” a pesar de los tiempos difíciles que le tocó vivir por haber abandonado a su familia y emigrado a un país con un idioma tan diferente.





Melbourne City Town Hall, en la calle Swanston St. construido en 1870–1887 Source: Wikipedia





Al no poder comunicarse, su primer meta fue aprender inglés lo antes posible, seguido por un segundo gran desafío; retomar sus estudios universitarios y probarse a sí mismo en el campo académico.





De refugiado a próspero académico

Después de una ardua lucha y muchos años de sacrificio, completó una licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad de Swinburne en 1988 y poco después terminó su maestría en investigación social aplicada en la Universidad de Monash.





En 1989, trabajó como asistente de investigación de planificación en el Instituto de Tecnología de Footscray (ahora Universidad de Victoria), y años más tarde consiguió un trabajo en la Universidad de Monash antes de ser empleado por la Universidad RMIT, donde actualmente se desempeña como asesor principal del departamento de planificación e investigación.





Ángel en el campus de la Universidad RMIT, donde actualmente se desempeña como asesor principal del departamento de planificación e investigación. Source: Supplied by A. Calderón.





“Yo creo que llegué en un momento acá, en que Australia estaba empezando a despegar en el aspecto de la educación superior y yo viví todos esos cambios… (que se dieron) en el campo del desarrollo de políticas de educación superior”, señala el académico guatemalteco.





Detrás de un rostro risueño y carácter tranquilo, Ángel esconde una voluntad de hierro que lo sigue impulsando a seguir luchando parar tratar de mejorar la educación terciaria australiana en el área de la igualdad estudiantil, educación científica, educación internacional y planificación e investigación institucional, entre otras.





A lo largo de 28 años Ángel también ha sido autor y coescritor de varios documentos y libros sobre reformas en el sector de la educación superior y ha presentado su trabajo en los principales foros de educación universitaria alrededor del mundo.





ss Source: Supplied by A. Calderón.





También ha trabajado como consultor para varios proyectos de la industria en una variedad de campos, entre ellos, el diseño de encuestas, mega tendencias globales, rankings universitarios, y previsión, desarrollo y planificación de escenarios.





A pesar de haber superado desafíos inconcebibles en Australia y Guatemala, hoy en día su mayor fuente de alegría y orgullo son sus tres hijos, mitad australianos, mitad guatemaltecos, que continúan inspirando su trabajo, especialmente en el área de relaciones comerciales y servicios educativos entre Australia y América Latina.





“En los últimos quizás cinco, siete años he podido hacer mucho más hacia América Latina que lo que podido hacer durante los previos 25 años, y esto me ha dado mucha satisfacción… (porque he podido) contribuir mi experiencia y beneficiar a países como Chile, Perú y México, orientado la educación superior”.





“Mi tarea durante los próximos años estará orientada en el tema de escribir y publicar más y fortalecer intercambios culturales, artísticos y sociales en el campo"





"Como se dice comúnmente, es una alegría estar metido en muchas cosas”, señala Ángel con calma, después de sobrevivir el trauma de una larga guerra civil.





