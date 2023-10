Emigró de Colombia a Australia para encontrar su pasión y renacer en “una versión un poco más libre”

Puntos destacados: La joven colombiana estuvo a punto de perder una mano debido a la gravedad del cáncer que padecía.

Después de la experiencia traumática de su enfermedad, Naty Cuervo decidió emigrar a Australia para reinventarse y crear una versión más libre de sí misma.

La bailarina colombiana radicada en Melbourne imparte talleres de danza a todo tipo de público, su intención es mostrar a las personas que la música puede ser un motor de vida.

Hace siete años Naty Cuervo se encontraba en una cama de hospital sin poder moverse. A sus 22 años, la joven colombiana padecía un cáncer poco común —un sarcoma alveolar de partes blandas que afecta principalmente los músculos y los nervios— y sus días transcurrían entre tratamientos y cirugías.





Hoy, aquella joven que enfrentó una sentencia de muerte se encuentra en Australia y desde su arribo, hace cuatro años, se ha comprometido a construir un proyecto que le ha permitido no solo renacer, sino también impulsar a otros a descubrir cómo sanar a través de la danza.



Desde pequeña Naty Cuervo siempre se inclinó por el baile, las artes y los procesos creativos. Credit: Supplied Y es que cuando recibió su diagnóstico de cáncer, Naty tenía un trabajo de oficina en Colombia de casi domingo a domingo y el poco tiempo que le quedaba lo empleaba para estudiar.



...Cuando tuve cáncer y estuve en cama, yo escuchaba la música y me sentía mejor. Llegó un momento en que sólo podía mover una parte de mi brazo y mi pierna, y trataba de moverlos y eso me recordaba que estaba viva. Naty Cuervo

Fue entonces cuando se dio cuenta que no era feliz.





“Realmente estaba un poco desorientada. Y llega este cáncer... y de repente caí en cama, con un montón de cirugías, sin poder moverme", cuenta a SBS Audio, Naty Cuervo.





“Todo empezó con un tumor en la mano, pero de ahí subió a los ganglios. También tuve un tumor en el coxis. Fue un tiempo largo en tratamientos, en cirugías, en esta problemática de salud que en algún punto me impidió moverme”, recuerda Naty.



El panorama de la joven colombiana apuntaba a la posibilidad de que le amputaran una mano. Pero la duda de un médico cambió su destino.





“El médico me dijo: ‘vamos a hacer una última biopsia, para ver realmente qué tan necesario es [realizar la amputación]’... Cuando yo desperté de la cirugía aún tenía mi mano. Estaba todo bien. Y al mes que me dieron los resultados de la cirugía, me dijeron que ya no había cáncer”.



Renacer en “una versión un poco más libre”

A partir de ese momento Naty Cuervo decidó cambiar el rumbo de su vida; emigró a Australia con la meta de aprender inglés, pero sobre todo con el propósito de renacer en “una versión un poco más libre”, dice.





“Buscaba explorar otras formas de vivir mi versión real. Sobre todo, enfocada en el baile. Luego de experimentar esta situación de no poderme mover, de estar enferma, de casi sentir que mi vida podría terminar, decidí darme otra oportunidad de vivir de otra manera. Creo que esa fue la razón más importante para venir a Australia: explorarme en el baile y explorarme en las cosas que realmente quería hacer”, afirma la bailarina.



Sin embargo, lo más difícil para Naty fue despedirse de sus padres.





“De alguna manera yo era un orgullo para mis papás en ese momento. Y tener que decirles: renuncio a todo porque quiero bailar… [fue dificil]”, comenta Naty.



Naty Cuervo, bailarina y emprendedora colombiana radicada en Australia. Credit: Supplied La música y el baile han sido dos elementos que siempre acompañaron a esta colombiana desde niña. Aunque confiesa que jamás contempló la posibilidad de dedicarse de lleno a la danza, su experiencia con la música en los días más oscuros de su enfermedad la llevaron a explorar este camino.





“Desde que recuerdo me ha encantado bailar. Me encanta la música y siempre he sido como muy enfocada hacia el arte, la creatividad y las emociones, pero nunca lo vi como una posibilidad de realmente dedicarme a eso… Pero cuando tuve cáncer y estuve en cama, yo escuchaba la música y me sentía mejor. Llegó un momento en que sólo podía mover una parte de mi brazo y mi pierna, y trataba de moverlos y eso me recordaba que estaba viva”, comparte la instructora de baile.



Sanar bailando

Lo que vino después para Naty Cuervo en Australia, fue una intensa campaña para mostrar a sus padres el poder de sanación que el baile estaba generando en ella. Poco a poco logró involucrar a su madre, desde la distancia.





“Ella cose, entonces le pedí que me ayudara con los trajes de baile. Encontré esa motivación y ese vínculo con ella. Para mí es demasiado gratificante bailar con los trajes que ella me hizo. Y de alguna manera logré generar ese vínculo. Logré generar esa aceptación”.



Pero su trayectoria como bailarina en Australia tomó años. Naty comenzó bailando con grupos comunitarios y entre amigos, y después de mucho tiempo le dieron una oportunidad de bailar música latina como parte de un show en un restaurante.





A partir de entonces, comenzó a recibir ofertas para bailar en festivales, para acompañar a cantantes de música latina y participar en vídeos musicales, mientras seguía perfeccionando sus técnicas e investigando cómo el baile puede ayudar a pacientes con cáncer.



El baile me ayuda a salir de ese lugar (la depresión) entonces dije... quiero empezar a explorar un poco más sobre lo que sucede en mi cuerpo y en mi mente cuando bailo. Naty Cuervo, bailarina y emprendedora colombiana.

“Hice un curso de danzaterapia. Empecé a hacer mucha investigación sobre lo que ocurre en nuestro cuerpo a través del movimiento. Qué efectos tiene la meditación. Qué efectos tiene todo esto que a mí me está haciendo bien”, dice Naty.



“Quiero aportar esto a la comunidad”

La bailarina colombiana asegura que una vez que tuvo claridad sobre el proceso sanador de la música y la danza en si misma, tomó la decisión de compartir sus habilidades a través de talleres de danza para adultos mayores.





“Quería aportar un valor a la comunidad... dejar algo bueno, así sea sólo un corazón que yo pueda transformar. Y ahí nace mi idea de crear este proyecto, que inicialmente era sólo para adultos mayores... Quería empezar a explorar esta parte con ellos, porque son personas que les hace mucha falta el movimiento, conectar con su cuerpo, con su mente. Y hubo resultados muy bonitos”.



El proyecto de danza de Naty Cuervo comenzó con un grupo de adultos mayores. Credit: Supplied Cuenta que también se enfocó en el trabajo con niños neuro-diversos; el origen de lo que después se convertiría en “Moontra”, un proyecto basado en la danzaterapia, donde se imparten talleres para personas de todas las edades que deseen “explorar las posibilidades de la conciencia somática, el movimiento y la curación”.





La idea, afirma la bailarina colombiana, es aprender a “danzar con la vida”. Entender que la vida es como una danza que tiene diferentes ritmos y movimientos.





Naty afirma que el objetivo, es fluir con la música y descubrir cómo el cuerpo puede acoplarse a esos ritmos. Bailar, señala Naty Cuervo, “es una de las mejores formas de meditación que he encontrado y es a través del movimiento que se logra conectar la mente, el cuerpo y espíritu”.





