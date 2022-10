Emprendedores: Verena Puello, sabor de la cocina caribeña en Melbourne

By Carmenza Jimenez

El lugar común de todos quienes llegamos a vivir a un país con idioma diferente a nuestra lengua materna, son las dificultades que encontramos para traducir términos y palabras que hacen parte de la cultura “de allá”, pero que no tienen sentido “acá”.





Y Verena Puello no ha sido la excepción del caso, sólo que a ella le cuesta un poco más, pues debe traducir expresiones como “arepa de huevo”, “carimañolas”, “pandebono”, o “buñuelos de fríjol”, en las clases de cocina que ofrece…. en “spanglish”, como ella misma confiesa.





Esta cartagenera entró a Australia como turista, trayendo a sus dos hijas, quienes se quedaban a estudiar inglés. Regresó a Colombia y al poco tiempo su esposo falleció en un accidente de aviación, por lo que el destino la invitó de nuevo al que hoy es el país que le ha ofrecido la oportunidad de crear la microempresa familiar Donde Mama.





Advertisement

“Fue algo que me iba dando duro”, recuerda la cartagenera. “Pero gracias a amigas cercanas y todos, que me animaron a que tenía que aprenderlo y conseguí entrar a un Instituto de inglés”.





Aunque seamos latinos, hispano hablantes, es importante poder tener un poco de la lengua de acá, de la australiana, del inglés.

Verena es de esas personas sociales por excelencia. Su carisma supera cualquier barrera idiomática, por lo que pronto se ofreció como voluntaria para participar en un evento comunal y aprovechó para ofrecer sus conocimientos en la comida típica colombiana.





Esto generó una invitación para hacer un curso de negocios que Verena aceptó, a pesar de estar haciendo apenas sus primeros pinitos con el inglés.





“Ahí empezó todo un sueño grandísimo, a crecer en mí, el cual transmití a mis hijas y logré que ellas también se empoderaran y se metieran en esta idea”. Cuenta con orgullo Verena.





Yo como cartagenera de la costa que soy, estoy feliz de poder tener aquí la arepa de huevo, la carimañola, el buñuelito de frijol, la arepita dulce.

El siguiente paso fue definir el diseño y el nombre de la nueva empresa familiar y entonces surgió la idea de utilizar el apodo que ella misma le había sugerido a sus compañeros de clase: “díganme mama”.





Verena dice que sugirió ese apodo, porque era más fácil de recordar, que su propio nombre. Además, ella era la mayor del grupo, por lo que se sentía “la mamá de todos”.





“Yo decía que era la Noé moderna, porque soy mamá de multitudes” dice riendo con su carcajada característica.





Source: Provided by Verena Puello Leal





Y así nació “Donde Mama”, un negocio familiar que dio sus primeros pasos en medio de la pandemia y que Verena transmite cada día en las clases que ofrece bajo el respaldo de Free to Feed , una empresa social que crea oportunidades laborales para personas en solicitud de asilo y refugiados.





“En esa clase me divierto, enseño, hablo de nuestro país, de nuestra cultura” explica.





“Se sorprenden mucho al saber que Colombia tiene 5 regiones diferentes y que cada región tiene su comida típica, vestido, música y danza típicas”.





Verena Puello y el equipo de Free to Feed. Source: Freetofeed.org.au





Ahora, con la certificación como chef, Verena no perderá la oportunidad de extender su conocimiento de la comida caribeña colombiana a los habitantes de Melbourne, en espanglish, si es necesario, porque “no me da pena equivocarme. Estoy aprendiendo una segunda lengua y todo hace parte de la nueva Verena y de disfrutar esta etapa de mi vida porque no es fácil aprender otro idioma después de 55 años hablando solo en español”, finaliza.





Para escuchar la entrevista completa con Verena Puello Leal, pulsa arriba en la imagen principal.





Otros temas en español: