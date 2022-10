Estafas telefónicas y por Internet aumentaron desde el inicio de la pandemia. Aprende cómo protegerte

Presented by Claudio Vasquez

By Chiara Pazzano

Los estafadores se están aprovechando del miedo de la gente durante la pandemia de COVID-19 y estamos siendo testigos de una proliferación en los fraudes y estafas en contra de las personas.





Entre las estafas más comunes se encuentran el phishing, con el que se busca obtener información personal, las que se realizan a través de compras en línea y también aquellas relacionadas con la jubilación.





Scamwatch es un sitio web gestionado por la Comisión Australiana de la Competencia y los Consumidores (ACCC) que proporciona información a los consumidores y a las pequeñas empresas sobre cómo reconocer, evitar y denunciar las estafas.





El sitio web ha recibido más de 6.415 informes de estafas que mencionan el coronavirus, con casi $10 millones de dólares en pérdidas declaradas desde que comenzó el brote de COVID-19.





El Dr. Steve Hambleton es el asesor clínico jefe de la Agencia Australiana de Salud Digital. Él afirma que en Australia hay una gran variedad de estafas relacionadas con las vacunas COVID-19.





"Hay gente que vende citas falsas para las vacunas y, por supuesto, para conseguir una cita, necesitan saber quién eres, eso es lo que quieren. Hemos visto que se ofrecen vacunas falsas que supuestamente te las envían por correo", dice Hambleton.





"También hay encuestas sobre vacunas falsas, por lo que te van a hacer preguntas sobre la vacuna, sobre los efectos secundarios. Puede que te pidan un pago para enviarte una vacuna, que no deberías pagar. A veces se cobra por una prueba previa antes de vacunarse", afirma el doctor.





La Agencia de Salud Digital está advirtiendo a los consumidores que desconfíen de los estafadores que ofrecen el uso de generadores de certificados de vacunación falsos en línea.





El doctor Hambleton dice que es muy probable que quienes busquen un certificado de vacunación falso estén proporcionando su información personal a los ciberdelincuentes, incluidos los datos de la tarjeta de crédito, poniéndose así en riesgo de robo de identidad.





"La gente ofrece estos certificados falsos en el mercado negro. Por supuesto, ofrecerte un certificado [falso] es un problema. Y eso significa que te pones en riesgo y pones en riesgo a tu familia, pero para conseguir ese certificado, van a querer información personal sobre ti".





"Quieren información de identificación; quieren información de salud. Y por supuesto, eso les da la capacidad de robar tu identidad. Es algo muy, muy serio", dice el doctor Hambleton.





Según Hambleton, la información sanitaria personal es una mercancía valiosa en los foros de la red del mercado negro y cuando alguien pierde el control de esta información, es extremadamente difícil recuperarla.





Los estafadores también se hacen pasar por organismos gubernamentales que proporcionan información sobre el COVID-19 a través de mensajes de texto y correos electrónicos de Phishing para obtener la información de las personas, tal como explica Hambleton.





"La otra forma de engañar a la gente es tomar imágenes que parezcan de una entidad gubernamental y añadirlas a los correos electrónicos o a los mensajes de texto, ya sabes, MyGov, por ejemplo. Ha habido un gran número de cambios en myGov y hemos visto estafas en las que aparecen imágenes del logotipo de MyGov".





"No hagas clic en ese enlace porque esa no es la forma en que MyGov se pondrá en contacto contigo. Ve al sitio web directamente - es muy importante", dice Hambleton.





El especialista también afirma que los estafadores pueden llamarte o ponerse en contacto contigo a través de las redes sociales, el correo electrónico o los mensajes de texto.





Aconseja a la gente que se lo piense dos veces antes de hacer clic en un enlace contenido en un correo electrónico o mensaje de texto no solicitado.





"Todos estamos recibiendo ahora correos electrónicos en los que se dice que no se ha podido entregar un paquete, 'por favor, haga clic en este enlace'. Pues bien, si no estás esperando un paquete, no hagas clic en el enlace", dice Hambleton.





El Dr. Suranga Seneviratne es profesor de seguridad en la Escuela de Informática de la Universidad de Sídney, y explica cómo el malware puede robar información personal.





"Pueden crear un enlace que contenga el malware, un software malicioso. Así, una vez que se hace clic en ese enlace, el software malicioso llega a su ordenador y se instala".





"Una vez que el software está allí silenciosamente, puede grabar cualquier tecla que escribas. Luego tienen un canal de comunicación en el que envían toda la información a los 'malos'", dice Suranga.





Los estafadores también pueden crear sitios web que parezcan reales, y hacerse pasar por el gobierno, empresas o incluso amigos.





También pueden recopilar información sobre la persona objetivo para que, antes de ponerse en contacto, les proporcione alguna información sobre ti que les haga más convincentes.





Los estafadores también han creado falsas tiendas en línea que afirman vender productos que no existen, desde curas o vacunas para el COVID-19, hasta productos como mascarillas.





Shanton Chang es profesor de la Escuela de Computación y Sistemas de Información de la Universidad de Melbourne.





Él afirma que los estafadores suelen buscar los datos personales de la gente.





"Si tienen tu nombre, dirección, fecha de nacimiento y posiblemente también tu número de teléfono, pueden ir a tu entidad financiera y hacerse pasar por ti. Es la forma en que todos los organismos oficiales identificarían quién eres", dice Chang.





Dice también que los datos personales de alguien pueden venderse en la web oscura, lo que puede dar lugar a un robo de identidad.





"Tus datos personales son muy valiosos y se pueden monetizar. Por tanto, lo que significa es que, aunque no obtengan dinero de ti o datos de tu tarjeta de crédito, si consiguen tus datos personales, incluida tu fecha de nacimiento, dónde vives y todo eso, pueden utilizarlos y venderlos, o utilizarlos para ganar dinero con ellos", dice Chang.











Los estafadores también se están aprovechando de las personas con dificultades económicas a causa de la COVID-19 intentando robarles la jubilación u ofreciendo servicios innecesarios y cobrando una comisión, como explica el Dr. Hambleton.





"Como sabemos, ha habido un acceso temprano al S uperannuation en los primeros momentos de la pandemia. Y de nuevo [los estafadores] se aprovechan de la gente que está desesperada o en riesgo".





"Ya sabes, hay enlaces que dicen 've aquí y podemos conseguirte un acceso anticipado a la jubilación o a los servicios del gobierno', o a Centrelink, y todas estas cosas se aprovechan de los vulnerables. La Agencia Tributaria no se pone en contacto contigo por mensaje de texto o por correo electrónico, así que sospecha", dice Hambleton.





El Dr. Hambleton dice también que es importante que las personas que han sido estafadas lo denuncien.





"Se han denunciado miles de estafas y hay personas que realmente han perdido dinero y la gente se avergüenza de ello y no lo denuncia. Creo que si te han estafado, deberías contárselo a alguien; deberías informar a la gente".





"Y mira, si te preocupan las estafas hay un sitio web que te ayudará. Se llama scamwatch.gov.au y realmente recomiendo a la gente que vaya allí y eche un vistazo", dice el doctor Hambleton.





Si has sufrido una estafa, te recordamos que puedes acudir al sitio scamwatch.gov.au o contactarte con la policía para pedir asistencia.





Este segmento fue realizado por Chiara Pazzano.





Escucha el informe completo presionando en la imagen principal.