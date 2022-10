Estudiante hispano es galardonado por sus investigaciones de microbiología en Australia

Presented by Claudianna Blanco

By Silvia Rosas

Para el ecuatoriano Fernando Gordillo Altamirano la crisis sanitaria por la que atraviesa el mundo ha sido una oportunidad no solo para reconocer la importancia de la investigación en el campo de la microbiología, también fue el pretexto que necesitaba para consolidar su pasión por la divulgación científica y gracias a ello le fue otorgado el premio al Estudiante Internacional del Año 2020 en el área de investigación.





Año con año el estado de Victoria otorga estos reconocimientos en el sector de la Educación Internacional. Los premios son una iniciativa del gobierno estatal para apoyar al mercado de la educación internacional y crear conciencia sobre los beneficios de este sector en la comunidad en general.





En el caso de Gordillo Altamirano, estudiante de doctorado, después de completar sus estudios como médico general, trabajó durante algún tiempo en la zona rural de Ecuador. Más tarde se mudó a Australia para estudiar su maestría en Infecciones e Inmunidad en la Universidad de Sídney. Actualmente trabaja en su proyecto de doctorado donde aborda una de las crisis de salud más amenazantes que enfrenta el mundo: la resistencia a los antibióticos. Su labor científica es tan importante que ha recibido una beca completa financiada por la Universidad de Monash.





Fernando Gordillo Altamirano es un microbiólogo ecuatoriano a quien el año 2020 le puso un reflector y súbitamente de estar confinado en su laboratorio con sus investigaciones sobre virus, bacterias y parásitos se encontró con que todo el mundo quería entender términos y conceptos en los que él era un experto.





“Fue el año en el que mi área de conocimiento se volvió totalmente relevante. De hecho me siento muy afortunado por eso: me volví una fuente de conocimiento y de explicaciones. Mi conocimiento, no sólo como médico, sino también como microbiólogo, fue súper relevante”, asegura Gordillo Altamirano.





La falta de información sencilla y clara. La necesidad de que expertos en la materia explicaran desde una perspectiva científica, pero con un lenguaje accesible, lo qué pasaba con los virus. Y las constantes peticiones por parte de familiares y amigos de que les explicara de manera sencilla la crisis de salud que atraviesa el mundo, llevo a Gordillo Altamirano a desarrollar un proyecto de divulgación científica en las redes sociales.





“Una de las cosas que hice este año [2020] fue bastante comunicación científica. Es decir, trasmitir mensajes con fundamento científico, pero con palabras muy sencillas y explicaciones muy accesibles a prácticamente cualquier persona que deseara leerme o escucharme”, puntualiza el médico.





“Por ejemplo, creaba hilos educativos en Twitter -donde tengo la fortuna de tener bastantes seguidores-. Cada lunes hacía un hilo educativo acerca de conceptos de microbiología, por ejemplo ¿qué es un virus? o ¿por qué el lavado de manos nos puede ayudar para prevenir enfermedades?”, detalla Gordillo Altamirano.





La divulgación científica no es un tema nuevo para este estudiante internacional. Para Gordillo Altamirano sólo acercando la ciencia al mayor número de personas es que se puede tener un beneficio total de las investigaciones que se realizan en los laboratorios.





Creo que con eso [la divulgación científica] luchamos un poco contra la desinformación y las teorías de conspiración y el miedo que puede acarrear una pandemia como la que estamos viviendo.

“Me parece que hacer ciencia es algo apasionante, pero es completamente inútil si es que este conocimiento se queda sólo con los científicos. Creo que la ciencia alcanza su máximo potencial y su máxima utilidad cuando son las personas del día a día, la gente común y corriente, quien se adueña de la ciencia y la utiliza para su propio bien”, enfatiza el investigador ecuatoriano.





'Los estudiantes internacionales somos una parte válida y útil de la comunidad australiana'

Si bien el 2020 afectó a todos de alguna u otra manera, en Australia los estudiantes internacionales se vieron en gran desventaja con respecto a otros grupos sociales. Este sector ha tenido poco apoyo durante esta crisis y es uno de los que enfrentan más incertidumbres.





En este contexto, para Gordillo Altamirano la aportación que hacen los estudiantes internacionales es muy importante para el desarrollo de la sociedad australiana.





“Somos una parte válida e increíblemente útil de la comunidad australiana. Porque no soy el único, obviamente no soy el único, hubo cerca de 300 aspirantes este año para estos premios y estoy seguro de que todos los que se postularon tienen contribuciones igual de importantes o incluso más importantes que las que yo he dado”, puntualizó el estudiante ecuatoriano.





Escucha la entrevista completa pulsando la imagen principal.