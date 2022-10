Gobierno de Nicaragua se ausenta de evaluación de la ONU sobre violación a derechos humanos

By Wilfredo Salamanca

Puntos destacados: El gobierno de Nicaragua que preside el excomandante guerrillero Daniel Ortega no compareció en la sesión pública entre el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Estado de Nicaragua.

Nicaragua vive una grave crisis política desde abril de 2018, cuando surgieron protestas contra el presidente Ortega que dejaron más de 300 muertos.

Esta no es la primera ocasión que el gobierno de Daniel Ortega no acude a los llamados de organismos internacionales de derechos humanos.

A partir de enero próximo, Costa Rica y Chile formarán parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El gobierno de Nicaragua que preside el excomandante guerrillero Daniel Ortega no compareció en la sesión pública entre el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Estado de Nicaragua, que realizaría una revisión en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.





Según la ONU, desde agosto pasado recordó al gobierno de Nicaragua que esta semana se realizaría el examen del Estado, por tanto, considera preocupante la ausencia del ejecutivo nicaragüense, puesto que no se ha comunicado con ninguno de los órganos de tratado donde debió presentar un informe, afirmó la entidad.





Quienes sí asistieron a Ginebra fueron integrantes de diversas organizaciones opositoras como Urnas Abiertas, la Asociación de Madres de Abril (AMA) y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. De igual forma la Unidad Estudiantil y Juvenil.





Nicaragua vive una grave crisis política desde abril de 2018, cuando surgieron protestas contra el presidente Ortega que dejaron más de 300 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).





Esta no es la primera ocasión que el gobierno de Daniel Ortega no acude a los llamados de organismos internacionales de derechos humanos. En julio pasado, la representación sandinista no asistió al Comité contra la Tortura que realizó el segundo examen a Nicaragua.





La presidenta del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Photini Pazartzis, dijo que la situación en Nicaragua “se ha ido deteriorando de manera muy grave”.





A partir de enero próximo, Costa Rica y Chile formarán parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, luego de que Venezuela perdiera su reelección en dicho organismo.