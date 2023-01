Oswaldo Grillet: La apuesta por el rock venezolano sigue en Australia

Available in other languages

Músico, compositor, arreglista, productor y videasta venezolano, Oswaldo Grillet se dio a conocer como vocalista y bajista del grupo Trance Nuance a comienzos de los años noventa, una de las bandas con fuerte influencia en el rock venezolano.





Radicado desde hace más de una década en la ciudad de Adelaida, Grillet sigue apostando por la música rock, una pasión con la que ha logrado varios reconocimientos como las nominaciones a los premios MTV LAtino o los que otroga la South Australia Music Award.





Recientemente ha lanzado su sencillo Supercluster , tras el éxito de su Son de Cartón , que sonó en varias emisoras de Venezuela.





