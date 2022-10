Ingeniera de día y comediante de noche: La latina Sam Serna debuta en solitario con un espectáculo en Australia

By Esther Lozano

Sam Serna creció en Caracas con un padre que siempre buscaba cómo hacer un chiste, una influencia que la llevó a reírse de su nueva soltería tras divorciarse de su pareja de toda la vida.





“Tienes que reírte de tus desgracias, si no, te van a consumir”, reconoce a SBS Spanish.





Las historias de sus incursiones en el mundo de las citas están repletas de humor provocador e irreverente, pero en su espectáculo “Bunny Rabbit”, también tiene espacio la situación de su país, del que tuvo que salir por las dificultades sociopolíticas.





Advertisement

“El título del espectáculo se refiere a esos momentos en los que nos congelamos como conejitos asustados cuando nos enfrentamos a depredadores”.





El sueño de Sam es poder dedicarse por completo a su carrera artística, pero hasta que llegue ese momento, trabaja en el muy diferente sector de la información y la tecnología.





“Muchísima gente que me conoce como ingeniera, se queda sorprendida de lo que estoy haciendo, no me lo creen”.





Escucha la entrevista completa presionando la imagen principal.