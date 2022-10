La doble maldición del racismo y la estigmatización

Habiendo vivido y estudiado en Colombia, un país con una amplia diversidad étnica y cultural, Laura Sánchez nunca se imaginó que sería blanco de una burla racial cuando se mudó a la capital del estado de Queensland, para estudiar inglés y aprender sobre la cultura australiana.





La Comisión de Derechos Humanos de Australia (AHRC por sus siglas en inglés) señala que existen varios tipos de racismo, el más común se conoce como “racismo casual” y consiste en comentarios sutiles que estereotipan de manera negativa a una persona por motivos de raza, color o nacionalidad.

El director general de la Federación de Consejos de Comunidades Étnicas de Australia (FECCA), Mohammad Al-Khafaji, afirma que el racismo contra un individuo tiene tanto que ver con el impacto como con la intención de un dicho o hecho.

En Australia, un comentario que estigmatiza a una persona por su raza o nacionalidad constituye un comentario racista aun si el dicho no fue motivado por el odio o racismo.







La manipulación mediática para atraer a estudiantes internacionales a Australia la convenció de que lo último por lo que debería preocuparse cuando llegara a Brisbane, eran las bromas sobre su nacionalidad.





Hasta que una noche mientras iba conduciendo su auto por una de las principales autopistas de la ciudad con su novio en el asiento del pasajero, un incidente con la policía la forzó a enfrentar su propia ingenuidad por haber creído plenamente en las campañas de publicidad que muestran la vida en Australia como idílica.





“El incidente ocurrió el 17 de mayo (2020) alrededor de las 10:30 de la noche cuando de camino a casa en la autopista Kelvin Grove exactamente a la altura de la 189 fuimos interceptados por una patrulla policial la cual nos pidió parar y hacernos a un lado de la vía”, explica Laura a SBS Spanish.





Los dos patrulleros estaban realizando verificaciones rutinarias de licencias de conducción y cuando se enteraron de que Laura era colombiana uno de ellos le preguntó con tono de broma si llevaba cocaína en el auto. Laura dice que el comentario la tomó desprevenida.





“Sinceramente yo y mi novio quedamos sorprendidos y no supimos … cómo reaccionar. Lo único que respondí fue, ‘¡c’mon guys!’ y pensé decir más cosas, pero no quise decirlo porque no sabía cuál iba ser la reacción de estas dos personas, no sabía si me iba a meter en problemas y tampoco quería que mi novio se metiera en problemas. Solo nos limitamos a responder lo que ellos preguntaron”.





Aprobada la verificación de licencia, Laura sintió gran alivio cuando los patrulleros terminaron su trabajo y desaparecieron en la oscuridad.





“Notamos la actitud un poco arrogante de parte de ellos porque ni siquiera se despidieron y se seguían riendo y comentando entre ellos cosas que no alcanzamos a escuchar”, lamenta la colombiana.





SBS Spanish contactó a la oficina del ministro de Policía y Servicios Correccionales de Queensland para corroborar las declaraciones de Laura. El portavoz de la oficina respondió por correo electrónico explicando que “no recibieron ninguna denuncia" en relación con el caso, pero, “que luego de revisar las grabaciones de las cámaras que llevaban en sus cuerpos los agentes involucrados en la interacción con Laura y su novio, se consideró que no era necesario emprender acciones sobre el asunto en este determinado momento".





El mensaje concluye que "independientemente de esta evaluación, los agentes no tenían la intención de ofender durante la verificación de la licencia de conducción ".





Una semana más tarde Laura informó que recibió una carta de la comisaria donde trabajan los dos agentes pidiéndole “disculpa por el inconveniente” e informándole que al policía que le preguntó si ella llevaba cocaína en su auto, “se le llamó la atención para que no repitiera el comentario”.





Los estereotipos raciales e impacto en la identidad

Los inmigrantes de América Latina están acostumbrados a los estereotipos raciales cuando viven en países como Australia, pero son las caracterizaciones sobre las drogas y el narcotráfico las que causan el mayor daño a la integridad de las personas.





“Ni mi familia, ni mis amigos, ni mi entorno social está involucrado en este tipo de actividades es por eso que a mí me ofendió, porque sinceramente nosotros como latinos como colombianos tenemos muchas más cosas positivas que nos destacan… y que aportan a la sociedad,” explica Laura.





Ella considera que el comentario del patrullero fue inadecuado, particularmente porque contradice lo que aprendió en los talleres de capacitación de las empresas australianas para las que ella ha trabajado.





“Promueven el respeto por los compañeros … y especifican que no se puede hacer chistes, ni comentarios abusivos en contra de una persona ni por su raza, ni por su nacionalidad, ni por sus creencias religiosas”, agregó.





Según la Comisión de Derechos Humanos de Australia (AHRC por sus siglas en inglés) los comentarios que estereotipan de manera negativa a una persona por motivos de raza, color o nacionalidad pueden ser clasificadas de “racismo casual”.





Este término no se refiere tanto al racismo que nace de la creencia en la superioridad de una raza, sino a los prejuicios o estereotipos negativos que se formulan contra una persona debido a su raza o nacionalidad.





La AHRC agrega que el racismo casual es sutil y hasta puede verse en personas que están abiertamente en contra del racismo y de los comportamientos racistas.





Incluso es común que muchos se defiendan diciendo que “su intención no era causar ofensa o daño”.





El problema con las “bromas” sobre nacionalidades

Desde el decreto de la Ley sobre el odio racial introducida en octubre de 1995 como parte de una enmienda a la Ley de Discriminación Racial (1975), es ilegal en Australia insultar, humillar, ofender o intimidar a una persona o grupo en público por motivos de raza, color, nacionalidad o etnia, incluso si el comentario no es seguido por un acto deliberado de discriminación.





La AHRC señala que en Australia existe una tendencia a calificar ciertas conductas o comentarios como "no realmente racistas", una actitud que en lugar de erradicar los prejuicios raciales los fortalece, especialmente porque cierra las vías del dialogo.





El director general de la Federación de Consejos de Comunidades Étnicas de Australia (FECCA), Mohammad Al-Khafaji, dijo a SBS Spanish que el racismo tiene tanto que ver con el impacto como con la intención de un dicho o hecho.





"Algunos de estos estereotipos, si van a tener un impacto negativo en las personas, probablemente no se deberían repetir. Es importante ponerse en el lugar de la persona y tratar de verlo desde su perspectiva".





"Creo que cierto grado de formación en esta área es realmente beneficioso porque permiten que las personas que han pasado por estas experiencias puedan explicar por qué lo que aparenta ser un comentario inofensivo sobre estereotipos, termina teniendo efectos devastadores en una persona", explica Al-Kahfaji.





Los “chistes” sobre Colombia y el narcotráfico

El legado del narcoterrorista Pablo Escobar durante los años ochenta y noventa y la popularidad de las narconovelas y series estadounidenses que presentan a muchos criminales como héroes han generado una situación incómoda para los colombianos que viven fuera del país y que se encuentran con personas que piensan que es gracioso tratarlos como traficantes de drogas.





La psicóloga colombiana y experta en derechos humanos, Marisol Orozco, opina que las bromas sobre diferentes nacionalidades, color de piel o razas son difíciles de erradicar en Australia porque obedecen a actitudes etnocéntricas.





“Australia no es un país en el que tu llegues y te sientas rechazado por tu raza. En principio la gente es … amable, muy querida y dulce. Pero, desafortunadamente hay un racismo que es más estructural y… que es un tema histórico que habla de la superioridad racial”.





La psicóloga explica que vincular a todos los colombianos con el narcotráfico es una forma simplista de ver la realidad política y social de un país.





“El narcotráfico les ha costado (a muchos colombianos) la vida, la familia, la tierra y su seguridad personal”, lamenta la experta a SBS Spanish.





Es una postura que Laura también comparte.





“A mi me gustaría que los australianos entiendan que nosotros como latinos, como colombianos tenemos muchas más cosas que nos destacan... cosas positivas, que aportan a la sociedad y no solo ese estigma que tenemos como vendedores de droga”.





