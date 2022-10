La tragedia de morir en Australia siendo estudiante internacional

Presented by Claudianna Blanco

By Margarita Rosa Silva

Han sido múltiples las versiones falsas que han circulado en redes sociales sobre la muerte de Diana Marcela Niño. Desde homicidio y feminicidio, hasta afirmar que su muerte nunca sucedió y que se trataba de una estafa.





Cuando estuvo desaparecida, fueron varios los días de búsqueda para que su familia pudiera encontrarla.





“Aparecieron muchos ángeles”, es lo que dice Patricia García, prima de Diana y una de sus familiares más cercanas. Cuando habla de ángeles, se refiere a las muchas personas que contactaron a la familia ofreciendo ayudarles a esclarecer qué había sucedido y a conseguir los recursos para repatriar los restos de su ser querido.





Puntos destacados:

La estudiante colombiana Diana Marcela Niño falleció a finales de mayo en Melbourne y sus familiares se vieron en dificultades económicas para poder repatriar su cuerpo a su país natal.

En repetidas ocasiones se ha visto cómo las familias de estudiantes internacionales que fallecen en Australia se ven en dificultades para cubrir los gastos de traslado del cuerpo, debido a que el seguro de salud para estudiantes internacionales no cubre gastos relacionados con muerte de la persona.

Expertos consideran que, adicional al seguro de salud, un seguro de vida debería ser requerido por las autoridades cuando un estudiante internacional viene a australia.

Diana Marcela tenía 38 años. Se había ido de Colombia hace bastantes años y, según cuenta Patricia, había vivido en México, Estados Unidos y Panamá. Su mamá, Paulina, expresó en un video que conmovió a miles en las redes sociales, que su hija se había ido buscando un mejor futuro para ella.





De acuerdo con su prima, la joven bogotana había estudiado Administración Ambiental en la Universidad Piloto de Colombia, y había venido a Australia a estudiar inglés, como muchos otros hispanos. Vivió la pandemia en Melbourne, con sus múltiples cuarentenas, y le expresó a sus familiares que sentía que la cuarentena le había cambiado por completo la vida.





La pesadilla para los familiares comenzó el 20 de mayo.





“Empezamos a marcarle y a marcarle al celular y veíamos que los mensajes no le llegaban, el celular no le funcionaba, empecé yo a escribirle que estábamos muy preocupados, que su mamá tampoco sabía nada de ella… y nada”, cuenta Patricia, quien asegura ser la última persona de la familia con la que Diana se comunicó.





Diana Marcela, una joven colombiana que falleció en mayo, había venido a Australia a estudiar inglés. Source: Facebook





La familia decidió crear un grupo en Facebook para dar a conocer su desaparición. Pronto, muchas personas comenzaron a comentar y a cuestionarse sobre Diana Marcela. Sin embargo, al principio nadie en Australia parecía conocerla ni dar razón de ella. Muchos especularon sobre la veracidad de su supuesta desaparición, y si Diana Marcela era una persona real.





Una joven con un sueño





El 31 de mayo, gracias a que un miembro del grupo de Facebook se ofreció a ir hasta una estación de policía en Melbourne para solicitar información, la familia al fin pudo tener noticias. Lamentablemente, no eran buenas.





“Me dijo, ‘tengo a la policía en línea y tiene información de Diana. Pero desafortunadamente no es buena. Me dicen que está muerta’. Eso fue terrible”, recuerda Patricia.





De acuerdo con el informe forense, Diana Marcela murió por asfixia mecánica (compresión en el cuello). Inicialmente, muchos especularon al respecto, conectando lo sucedido con algún exnovio con quien la relación no terminó muy bien, y con un vecino que al parecer la habría acosado. Incluso un medio australiano publicó un artículo sugiriendo que la muerte de la joven colombiana estaba “rodeada de misterio”, y que luego rectificó.





Pero lo sucedido fue más difícil de procesar para sus familiares: las autoridades australianas aseguran que se trató de un suicidio.





La Policía de Victoria confirmó a SBS Spanish que no existe una investigación abierta sobre el caso de Diana, quien fue hallada muerta en Flinders Street, en Melbourne, el 22 de mayo a las 12:30 a.m. Según las autoridades, las circunstancias de su muerte no están siendo tratadas como sospechosas.











La repatriación, una costosa pesadilla para los familiares





En este mismo sentido, SBS Spanish confirmó que la Cancillería colombiana medió entre la familia y las autoridades australianas para llevar a cabo los trámites pertinentes y la repatriación del cuerpo de la joven.





Javier Parada de la Sección Consular de la Embajada de Colombia en Camberra, explica que en estos casos el primer paso es tener una constancia de una autoridad policial o forense que dictamine las causas del fallecimiento y, según corresponda si es una muerte violenta o una muerte natural, se establecen los pasos subsecuentes.





“Se busca brindar un acompañamiento a los familiares de la persona fallecida, brindándoles la información sobre servicios funerarios, servicios de repatriación y demás cuestiones relativas a la legislación en cada lugar, ya que cada país tiene unos requisitos y unos procedimientos establecidos. Así, la familia puede tener la mayor cantidad de información posible, para que puedan tomar las decisiones que les resulten más convenientes”, explica el funcionario.





No obstante, el apoyo que reciben los familiares no incluye un componente económico. Los consulados no cubren los gastos de traslado del cuerpo ni ningún otro trámite cuando un connacional muere en el exterior. Tampoco lo hacen los seguros de salud obligatorios, esos que todos los estudiantes extranjeros en Australia deben adquirir como requisito para obtener una visa.





Por esta razón, en este caso, como en el de muchos otros de extranjeros que mueren en Australia, los familiares se enfrentan a tener que costear de su bolsillo el traslado del cuerpo de sus seres queridos para darles sepultura. Así lo expone el abogado migratorio Carlos Lindo.





La mayoría de las veces no tienen ese dinero. Es muy difícil para sus familiares: el dolor que están sufriendo por la muerte y agregarle los gastos. Muchas veces estas personas tienen que viajar a Australia y hacer los trámites para recoger el cuerpo, y eso es caro.

En este caso, Diana Marcela era hija única. Su madre, Paulina, es una mujer mayor que no tiene los recursos para cubrir el traslado del cuerpo. Por ello, varios amigos y conocidos de la joven en Melbourne se unieron para crear una campaña virtual en “GoFundMe”, y poder reunir los recursos para repatriar el cuerpo. Para ello, difundieron un emotivo video de la madre, donde pedía ayuda para recuperar los restos de su hija.





“Yo no tengo los medios económicos, agradezco de todo corazón a las personas que me quieran colaborar. Por favor, quiero ver a mi hija aunque sea muerta. Ella se fue a trabajar para ofrecerme calidad de vida en mi vejez. Desafortunadamente no fue así, encontró allá la muerte”, decía entre lágrimas Paulina Niño Ramos en el video.





Amigos y conocidos de Diana Marcela en Australia crearon una iniciativa en Gofundme para recolectar recursos para su repatriación. Source: Screenshot / Gofundme





Unas 750 personas donaron a la causa, y se recolectaron poco más de $27.000. Algunos inicialmente dudaban de la veracidad de la campaña, y se cuestionaban que se pidiera este dinero. También se preguntaban si acaso los seguros no cubrían estos gastos.





La realidad es que no: el seguro de salud conocido como ‘Overseas Student Health Cover’ OSHC (o seguro de salud para estudiantes extranjeros), que deben adquirir los estudiantes internacionales de manera obligatoria cuando vienen a Australia, no cubre los gastos que se generan por la muerte de la persona, especialmente repatriación del cuerpo.





En otras palabras, el seguro que exigen las autoridades migratorias australianas a los estudiantes del exterior solo cubre los problemas de salud en vida. Si la persona desea estar cubierta en caso de muerte, debe pagar un seguro adicional, que debe adquirir de manera voluntaria.





De hecho, las pautas actuales creadas por el Departamento de Salud de Australia para el ‘Overseas Student Health Cover’ (OSHC) , establecen que "las aseguradoras tienen la flexibilidad de proporcionar productos de seguro de salud adicionales a los servicios mínimos establecidos en los términos del contrato. Esto permite a los estudiantes extranjeros seleccionar un nivel apropiado de cobertura extendida, de acuerdo con sus requisitos”.





No obstante, señala que “la decisión de ofrecer (o no) otros servicios extra, como la cobertura de repatriación, es una decisión comercial de cada aseguradora”.







SBS Spanish se comunicó con el Departamento de Salud y Atención a la Tercera Edad, para preguntar si consideran que la actual cobertura obligatoria del OSHC debería incluir gastos en caso de fallecimiento. El Departamento respondió que la cobertura del OSHC está destinada a garantizar que el costo del seguro de salud no desincentive a los posibles estudiantes internacionales que vienen a Australia a estudiar, "y garantizar que tengan acceso a un tratamiento médico y hospitalario asequible mientras están en el país”. Y, para que sea asequible, se centra solo en "salud y tratamiento médico, servicios de ambulancia y artículos farmacéuticos".





Sin embargo, aclaran que “los servicios como la repatriación médica están adecuadamente disponibles como una opción bajo los productos OSHC de cobertura adicional. La repatriación también está disponible bajo otros tipos de seguros, como el seguro de viaje”.





El Departamento también afirma que el material explicativo para los consumidores que describen el alcance de la cobertura de OSHC están disponibles públicamente en el sitio web del Departamento de Salud.





“También están disponibles públicamente los detalles de los diferentes productos y coberturas adicionales que ofrecen las aseguradoras”, añaden.











Pero la pregunta que surge es: ¿Deberían los estudiantes internacionales, que generalmente desconocen las leyes australianas y la industria de seguros, recibir una mejor orientación cuando están adquiriendo su OSHC?





Parece que los agentes de migración no siempre explican las limitaciones de este seguro de salud para estudiantes cuando buscan viajar a Australia. Así lo señala el abogado de inmigración Carlos Lindo, quien considera que estos asesores no solo deberían alertar a los estudiantes de las limitaciones, sino recomendarles adquirir un seguro de vida que los cubra en caso de fallecimiento.





SBS Spanish contactó al Commonwealth Insurance Ombudsman (entidad defensora de los derechos de los consumidores especializada en seguros privados), quien dijo que “los proveedores de OSHC deberían explicar qué beneficios brindan sus pólizas y advertir sobre cualquier exclusión importante”.





Y, aunque “a la fecha no han recibido ninguna queja sobre este tema”, dijeron a SBS Spanish que “considerarán la información que actualmente está disponible para los estudiantes y si agregar una nueva cláusula de exención de responsabilidad sobre lo que sucede en caso de la muerte de un estudiante sería de ayuda”.





El abogado migratorio Carlos Lindo también recomienda a los estudiantes que, si vienen a Australia, “obtengan ese seguro de una forma privada que ellos paguen extra. Pero también, a la compañía que les ofrece el seguro por qué no preguntarles a ellos y decir: yo quisiera también que, en caso de muerte, mis gastos sean cubiertos”, afirma el abogado migratorio.





El experto también considera que “la legislación debería cambiar el requisito del seguro (para estudiantes extranjeros), para que abarque también un seguro de vida o por lo menos cubra los gastos si una muerte ocurre en Australia, que es algo que normalmente la familia tiene que pagar”.





SBS Spanish intentó obtener una respuesta también del Ministerio del Interior, que incluye al Departamento de Inmigración, pero la entidad no dio declaraciones sobre el tema.





Una opción adicional que tienen los extranjeros es tomar un seguro de viaje, ya que algunos cubren la opción de repatriación de restos, al igual que evacuación de emergencia para ser transportado al país de origen en caso de enfermedad grave.





También es importante cerciorarse siempre sobre qué cubren los seguros que se adquieren, ya que algunos, por ejemplo, no cubren el suicidio entre las causas de muerte.





Otra recomendación que hace el experto es siempre asesorarse con las empresas de ‘superannuation’ o jubilación, ya que el ahorro que se hace con ellas normalmente incluye un cubrimiento de gastos en caso de muerte. Y para quienes se encuentran en Australia, es importante compartir toda esta información con sus familiares, para que, llegado el caso, tengan conocimiento de las posibilidades que tienen.





En ese mismo sentido, Javier Parada, de la sección Consular de la Embajada de Colombia en Canberra, aconseja a las personas registrarse en el consulado de su país y mantener la información actualizada, para facilitar el contacto con sus familiares en caso de emergencia.





“Al diligenciar este registro consular, la persona coloca sus datos de contacto de información básica para poder establecer una línea de comunicación directa y también para informar cuáles son los contactos de emergencia que desean registrar, de modo que ante cualquier eventualidad podamos ofrecer de primera mano la ayuda que está necesitando la persona”, puntualiza el vocero de la Cancillería colombiana.





La importancia de la salud mental lejos de casa





Las razones por las cuales Diana Marcela Niño se quitó la vida son un misterio para sus familiares.





“Era una niña sonadora, una niña bonita… me pueden decir: ‘se mató’ y muy seguramente fue así, pero son muchas preguntas para nosotros la familia que se van a quedar sin respuesta porque no teníamos como objetar lo contrario”, menciona la prima de Diana Marcela.





Según explica el experto en salud mental Félix Gómez, en Australia, de 10 a 12 personas por cada 100.000 habitantes cometen suicidio. Las causas son múltiples y tienen muchas capas de interpretación, asegura.





En muchos casos el suicidio es la expresión final del colapso de la psiquis y también debo decir que tiene que ver con elementos que no solamente son individuales, es decir biológicos o psicológicos, sino también tiene que ver con una condición o ciertos elementos socioeconómicos.

Sin embargo, hay factores comunes que afectan a todos los migrantes cuando se encuentran lejos de casa, y que, en algunos casos, conllevan a situaciones de depresión, como podría haber sido el caso de la joven colombiana.





“El hecho de el aislamiento social, especialmente en inmigrantes y refugiados, son grupos que pueden ser particularmente vulnerables y con mayor probabilidad tener situaciones de aislamiento social, sobre todo si las personas migran o vienen a Australia solas, es un elemento crítico muy importante para en una persona que está atravesando por una depresión un trastorno de ansiedad”, comenta el experto. Diana Marcela es uno de los muchos estudiantes extranjeros fallecidos en Australia en los que la familia debe costear la costosa repatriación del cuerpo. Source: Screenshot/LinkedIn





A esto le añade que muchos estudiantes extranjeros, y en especial los latinoamericanos, tienen un fuerte arraigo familiar, un rasgo común en las culturas africanas, mediterráneas, del medio oriente y de América, en el cual la familia incluye también amigos y hasta vecinos.





El experto en salud mental explica que cuando llegan a Australia, los migrantes se encuentran con que es una sociedad que se maneja con unos valores más orientados al individualismo, y las familias se componen de mamá, papá y los hijos o hermanos, y en algunos casos los abuelos.





“Eso puede chocar mucho con el marco de creencias de una persona y si esa persona viene haciendo un proceso, por ejemplo, de depresión o una depresión no tratada, o trastorno ansiedad, o vienen con estrés postraumático, esa experiencia se acrecienta en el proceso migratorio”, puntualiza Félix Gómez.





Otro factor que recientemente ha tenido incidencia en la salud mental de muchos migrantes es la pandemia. Las limitaciones para ir a sus países a ver a sus familiares, sumadas a el aislamiento y la soledad de la cuarentena, dejaron huellas en muchas personas. Fue también el caso de Diana Marcela, según cuentan sus familiares.





“Ella me decía: ‘la pandemia me cambió mucho la vida, el trabajo se me ha dificultado mucho’, y de pronto su calidad de vida también se le afectó un poco. Lo que sí noté fue que a raíz del ella empezó a alejarse y la comunicación ya no era tan fluida”, comenta Patricia sobre su prima.





Según el experto, las cifras indican que los fenómenos de depresión y ansiedad en Australia aumentaron un 10 por ciento después de la pandemia.











Prevenir, para no tener que lamentar





Para el experto, lo primero es detectar los signos de alarma. Un sentimiento de tristeza constante, la falta de motivación, la pérdida de placer al realizar actividades del día a día (incluyendo el aseo personal) y el aislamiento social, son algunos signos de alerta.





Lo que yo podía sugerir a una persona que está atravesando por esta experiencia es evitar aislarse, buscar comunicarse: hay alrededor de Australia, y específicamente en las ciudades, algo que se conoce como ‘community services’ o servicios comunitarios

El experto explica que en estos centros hay trabajadores sociales que brindan apoyo de manera gratuita a los migrantes.





También los seguros de salud tienen una cobertura en salud mental, por lo cual es importante revisar esta opción con la empresa aseguradora para recibir atención psicológica o psiquiátrica, según el caso.





Como consejos finales, recomienda salir a caminar o hacer ejercicio para activar el cuerpo o conseguirse una mascota, que tiene un efecto terapéutico y disminuye la sensación de soledad.





Si estás pasando por una situación de depresión o tienes pensamientos suicidas, comunícate ya a la línea gratuita LIFELINE at 13 11 14 para asistencia y prevención del suicidio, que funciona 24 horas al día los siete días de la semana, o visita https://www.lifeline.org.au .





Puedes también consultar https://www.beyondblue.org.au/





También está la oficina de servicios de Australia en todos los idiomas en la línea 131 202 o puedes consultar https://servicesaustralia.gov.au/socialwork





También puedes visitar una completa lista de sitios en línea que proveen ayuda para prevenir el suicidio en Australia a través de este link.